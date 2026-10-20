El TSJCyL aprueba instrumentos de coordinación judicial en Burgos y Ávila e impulsa nuevas medidas - TSJCYL

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tomado conocimiento de los instrumentos de coordinación promovidos para articular las relaciones de trabajo entre los Tribunales de Instancia y las Oficinas Judiciales en Burgos y Ávila, en el marco de la nueva organización judicial derivada de la Ley de Eficiencia. En el caso del órgano burgalés, el documento ha sido aprobado por la Junta General de Jueces y suscrito por la presidenta del Tribunal de Instancia y la directora del Servicio Común de Tramitación.

Dichos mecanismos están llamados a desempeñar un papel clave en la implantación del nuevo modelo organizativo, al definir las pautas de coordinación entre los Tribunales de Instancia y las Oficinas Judiciales. El objetivo principal de estos acuerdos ha sido favorecer una actuación homogénea de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal de los servicios comunes, contribuyendo a una prestación más eficaz del servicio público.

Asimismo, el TSJCyL ha abordado la organización de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de León tras la incorporación de nuevas plazas judiciales. En este ámbito, la Sala ha acordado mantener la especialización mercantil existente y ha analizado la distribución de la carga de trabajo entre las distintas plazas de la sección dentro del proceso de adaptación a la nueva estructura.

Por otro lado, el Pleno ha informado favorablemente sobre la adscripción temporal de un juez o magistrado de refuerzo a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid durante la celebración del juicio con Tribunal del Jurado del 'caso Traspinedo', con el fin de garantizar el normal funcionamiento del órgano judicial. Además, la Sala ha aprobado provisionalmente los planes anuales de sustitución para 2027 y ha reiterado la necesidad de que las administraciones mantengan una dotación suficiente para atender las necesidades existentes en la comunidad.

Finalmente, el Pleno ha tomado conocimiento del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se ha designado a la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medina del Campo, Marta Campo, como nueva integrante de la Sala de Gobierno. La magistrada ha pasado a ocupar dicho puesto en sustitución de Belén González.