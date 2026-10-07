TSJCyL confirma 3 años y 8 meses de prisión para una mujer que apuñaló en Ponferrada a un amigo

Archivo - Entrada a la Audiencia Provincial de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de tres años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a una mujer como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la atenuante derivada del consumo de sustancias, por apuñalar en mayo de 2023 en un domicilio de Ponferrada a un hombre con el que mantenía una relación de amistad y encuentros sexuales esporádicos.

El Tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de la defensa, que alegaba una errónea valoración de la prueba, al considerar que la condena está respaldada por las declaraciones de la víctima y los testigos, la actuación de los agentes que observaron abundantes restos de sangre en la vivienda, las pruebas biológicas practicadas sobre el cuchillo y las contradicciones de la acusada.

La Audiencia Provincial de León dictó sentencia en junio de 2026, en la que se declaró probado que la acusada y la víctima tenían una relación de amistad con encuentros sexuales puntuales, pero no tenían una relación sentimental ni compartían vivienda.

En mayo de 2023 la acusada fue a casa de la víctima con una botella de alcohol para hacer una fiesta y consumir cocaína y, en un momento dado, se inició una discusión tras negarse él a darle más cocaína a ella. En ese momento la acusada cogió un cuchillo de cocina de 34 centímetros de longitud total y comenzó a apuñalarle "de forma indiscriminada y en distintas partes del cuerpo" con intención de acabar con su vida o, al menos, "aceptando y admitiendo que ello pudiese suceder", según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El varón tuvo que ser trasladado al Hospital El Bierzo por las numerosas heridas recibidas en el tórax, la cara, el cuello y las extremidades superiores e inferiores, que precisaron de tratamiento farmacológico, sifiotarápico y quirúrgico.

Según se expone en la sentencia, el ataque podría haber puesto en riesgo la vida del paciente de no haber recibido la asistencia médica que se le aplicó por la localización de las lesiones --con órganos vitales/vasos importantes subyacentes a las mismas--. La víctima se dio de alta voluntariamente en el hospital y tardó en curar 40 días y no le han quedado secuelas salvo perjuicio estético moderado.

La Audiencia Provincial de León condenó a la acusada como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de tres años y ocho meses de prisión --con la atenuante derivada del consumo de sustancias--, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio o su lugar de trabajo y la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante cuatro años y ocho meses.

En concepto de responsabilidad civil la acusada fue condenada a indemnizar al Sacyl en 2.483,8 euros y a la víctima en 8.787 euros.

Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por la defensa de la acusada que el TSJCyL ha desestimado íntegramente. Contra esta sentencia cabe recurso de casación para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.