Tudanca asegura que el PP y Mañueco "son más de diccionarios Vox que de la RAE"

ZAMORA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que el Partido Popular y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "son más de diccionarios Vox que de la RAE" en relación con la Ley de Concordia registrada en las Cortes.

De esta forma ha respondido el socialista a las declaraciones realizadas por el líder autonómico este martes sobre esta ley en referencia a lo que había indicado el máximo mandatario regional, que apuntó que la propia Real Academia decía que el "Franquismo era una dictadura, más allá de lo que dijera el texto de la futura normativa".

Tudanca ha lanzado este mensaje en el marco de su visita a Zamora, donde ha conocido los puestos del Mercado de Abastos de la ciudad, cuyos industriales están a punto de trasladarse a una instalación provisional para permitir la ejecución de unas obras de reforma en el edificio histórico.

En el exterior de esa instalación, y ante las preguntas de los medios, el líder socialista ha incidido en que "no es concebible" ni la posición del presidente de la Junta ni la del vicepresidente, Juan García-Gallardo, en torno a este asunto.

"No pasaría en ningún otro país del mundo en el que se hubiera sufrido una dictadura sanguinaria y en el que hubiera miles de represaliados en las cunetas, que los cargos públicos respondieran con una sonrisa cínica, con un menosprecio a las víctimas", ha lamentado el socialista.

Para Tudanca, la llamada Ley de Concordia supone, además, "un retroceso histórico absolutamente aterrador" en el que ni siquiera se cita el Franquismo como dictadura dentro de la propia ley.

"Y Mañueco dice que lo es, pero no porque asesinara a miles de personas, no porque acabara con un régimen democrático, sino porque lo dice la RAE. Se me ponen los pelos como escarpias", ha añadido Tudanca.

Por último, el responsable socialista ha comentado que su partido "ya paró" la iniciativa sobre el aborto planteada por Vox en enero de 2022 y ha augurado que también detendrá "este ataque a la democracia y esta ofensa a las víctimas".