Tudanca avisa de que no dialogar para que la Ley de Concordia no vulnere DDHH sería "traspasar una línea"

SEGOVIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no querer dialogar con el Gobierno para "impedir que la Ley de Concordia vulnere derechos humanos" sería "traspasar una línea".

"No quiero ponerme en la tesitura de que el señor Mañueco no quiera dialogar para impedir que una ley suya vulnere Derechos Humanos, porque sería traspasar una barrera, una línea, en la que no quiero ver al presidente de mi Comunidad, porque también es mi presidente", ha aseverado Mañueco durante su visita a Segovia para asistir a un acto del PSOE en homenaje a los segovianos que estuvieron presos en los campos de concentración nazis.

En este sentido, ha defendido el informe de los relatores de Naciones Unidas respecto a la proposición de Ley de Concordia, que señala que esta "vulnera derechos fundamentales", un cuestión que, a su juicio, "no es opinable".

"Lo que están diciendo los relatores al Gobierno de Castilla y León es que esta proposición de ley incumple y vulnera Derechos Humanos", ha insistido.

Así, ha asegurado que el PSOE hará "todo lo posible" para que la "ley de discordia no salga adelante". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de franquismo en nuestro país", ha subrayado.

RESPONDE A POLLÁN

Por otra parte, Tudanca ha respondido al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, quien ha acusado al Gobierno de "uso partidista" y de "vulnerar el principio de separación de poderes" en relación con la Ley de Concordia.

"Es él el que está utilizando el Parlamento de todos los castellanoleoneses día tras día para extender la propaganda de extrema derecha de Vox", ha dicho, para incidir en que el comportamiento de Pollán es "absolutamente irresponsable".

"Quiero recordar que este es el presidente que paralizó una votación de presupuestos porque se habían equivocado y no le venía bien lo que había salido el resultado que había salido. Quiero recordar que es el presidente de las Cortes quien organiza actividades y eventos en las Cortes trayendo a todos los representantes del fascismo y el populismo europeo", ha criticado también.

Así, ha afirmado que los que Vox hace en Castilla y León y en España "se parece mucho al principio de transposición de Goebbels", un "principio de la propaganda nazi que intenta atribuir a los otros sus propios defectos".