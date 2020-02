Tudanca avisa de que las zonas afectadas por el cierre de las térmicas se despoblarán sin un buen servicio sanitario

Publicado 12/02/2020 14:04:26 CET

PALENCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha advertido este miércoles en la localidad palentina de Guardo de que sin un buen servicio sanitario en las zonas afectadas por el cierre de térmicas seguirán despoblándose.

Así lo ha asegurado tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Velilla del Rio Carrión, Belinda Mencía, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, y procuradores socialistas por Palencia, en Velilla del Río Carrión y visitar la carretera de Valcobero.

"Lo que es intolerable es que después de años que venimos reivindicando la falta de un pediatra en Guardo para toda esta comarca nos vengan con cara de sorpresa a decirnos que no pueden hacer nada para solucionarlo" se ha quejado.

Tudanca ha recordado que el problema "no es nuevo" y en todo caso "no es excusa" porque no se puede hablar de lucha contra la despoblación si cada vez hay peores servicios en las zonas rurales.

Así, se ha referido a los casos de Barruelo y Aliste y ha avisado de que si cada vez hay peor sanidad "la gente no va a poder vivir en los pueblos". "Es intolerable que madres y padres tengan que llevar a sus niños a 100 kilómetros de casa para que sean atendidos por un pediatra" ha subrayado, mientras pedía a la Consejería una solución "inmediata".

El secretario general del PSOECyL ha apuntado que el proceso del fin de la minería y de las térmicas no tiene que significar "el abandono de las comarcas". "Quiero exigir tanto a la Junta como al Ministerio que la transición ecológica es inevitable y necesaria pero no podemos abandonar a su suerte aquellos que ninguna culpa tienen del cambio climático" mientras exigía que los fondos de la Unión Europea se dediquen a las personas de estos lugares para generar alternativas de empleo.