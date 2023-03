Tudanca circunscribe a las Cortes un pacto por la sanidad e insta al PP a cumplir y a poner en marcha lo firmado

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha circunscrito al ámbito de las Cortes de Castilla y León el pacto por la sanidad que le ha ofrecido el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a través de una carta, a la que responderá esta misma semana con otra misiva en la que recordará que ya hay "muchos acuerdos firmados" y "muchas propuestas encima de la mesa" que "sólo tienen que cumplir y poner en marcha".

"Obras son amores y no buenas razones", ha sentenciado Tudanca que se ha remitido a anteriores acuerdos firmados en Castilla y León, con especial atención al Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad suscrito por Alfonso Fernández Mañueco, para instar a la Junta a cumplir y a poner en marcha lo pactado y firmado "de puño y letra" por el presidente desde el convencimiento de que la gente "está harta" de que los políticos pierdan el tiempo.

Tudanca ha ironizado sobre la "curiosa" estrategia del PP de sacarse de la manga la carta de la sanidad cada vez que tiene dificultades, "cuando arrecian las protestas" y cuando los profesionales "alzan la voz" y ha criticado que en la carta que le ha remitido Alejandro Vázquez no ha habla "en ningún momento" de sanidad pública a lo que ha añadido que se refiere a la sanidad del país, en un ejemplo del "complejo del Gobierno de España que tiene el PP".

"No es verdad, no quieren un pacto sanitario (...) lo único que quieren en blanquear los recortes, blanquear las privatizaciones que han hecho de la sanidad pública en Castilla y León, blanquear el castigo al que han sometido a nuestros profesionales después de tantos aplausos durante la pandemia", ha aseverado el socialista para ha recordado que fue el PP el que "fulminó" al inicio de la legislatura con Ciudadanos el grupo de trabajo para la reforma de la atención primaria.

Tudanca ha asegurado que el Grupo Socialista siempre ha puesto "los mismos requisitos" para sentarse a hablar de "sanidad pública" con el PP que pasan por revertir los recortes, por cumplir lo firmado y por hablar de este tema "donde se debe", en referencia a las Cortes de Castilla y León donde están los legítimos representantes de los ciudadanos.

"Ya más grupos de trabajo no, más pérdidas de tiempo no, la sanidad no puede esperar", ha sentenciado el socialista que, en una "nueva oportunidad" a la Junta para proteger la sanidad pública, ha anunciado que llevarán una moción al pleno de las Cortes "para que cumplan lo firmado, para que cumplan lo ya pactado y para que pongan en marcha todo lo que ya han incumplido ellos mismos".

"A ver si demuestran voluntad", ha pedido el socialista que ha recordado que el PP votó en contra de las 83 enmiendas por importe de 68 millones de euros en materia sanitaria que realizó el PSOE al proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2023. "Ellos quieren entretenernos, ellos quieren que la pelota siga circulando de un sitio a otro mientras imponen de forma unilateral su política sanitaria privatizadora y recortadora", ha sentenciado.

Entre las propuestas de esa moción, destaca que exigirán que se establezca por ley la imposibilidad de privatizar la atención primaria, opción que ha planteado el Partido Popular en Andalucía, tras la "puerta abierta" que dejó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y que intentó "medio cerrar" el titular de Sanidad.

"Queremos que se establezca un blindaje en la ley. Por tanto, tiene mucho que hacer, hay muchas propuestas encima de la mesa, hay muchos acuerdos ya firmados que permitirían dar por hecho un pacto por la sanidad en Castilla y León, sólo tienen que cumplirlo, sólo tienen que ponerlo en marcha, sólo tienen la responsabilidad de gestionar, si tienen a bien, por fin ponerse a ejercer de Gobierno de Castilla y León y dejarse de líos con la extrema derecha, con la memoria histórica, con los derechos de las mujeres o con los toros", ha concluido.