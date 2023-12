Tudanca cree que habrá elecciones en CyL si Feijóo lo decide de "forma partidista"

Cree que Mañueco ha generado la mayor inestabilidad "política, electoral y social" que ningún presidente haya provocado "jamás"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado que la Comunidad está "intervenida" por Génova y ha asegurado que no le sorprendería "en absoluto" que "ordenaran" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desde el PP nacional que "de forma partidista" volviera a convocar elecciones autonómicas.

"Me da la sensación de que ya tanto el Partido Popular y Vox, fruto del resultado de las últimas elecciones generales, saben que compiten entre sí, saben que se hacen daño electoral el uno al otro y, como en el pasado han demostrado que les interesa mucho más eso, no me sorprendería en absoluto que le ordenaran y decidieran, porque las decisiones no se toman aquí, que les conviene de forma partidista volver a dinamitar la legislatura", ha relatado Tudanca en una entrevista concedida a Europa Press.

Luis Tudanca ha afeado a Mañueco que haya llevado a la Comunidad a la situación de "mayor inestabilidad política, electoral, social y económica" que ningún otro presidente "haya provocado jamás en Castilla y León" y, fruto de esta situación, no descarta que se convoquen elecciones.

"Estamos absolutamente intervenidos", ha insistido Tudanca, quien ha señalado que las elecciones de 2022 fueron provocadas por el que era entonces secretario general del PP Pablo Casado y, ahora, estarán condicionadas por Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, Tudanca insiste en que unas elecciones anticipadas "serían malas" y más en un momento en el que hay un PP que "duda" de la "legitimidad" del presidente del Gobierno. "Ponen en duda y en riesgo las instituciones democráticas y piden permanentemente las convocatorias electorales anticipadas, como si eso fuera bueno para el país", ha lamentado.

"Yo nunca voy a desear un adelanto electoral, nunca voy a desear que nuestra tierra tenga más inestabilidad, porque no es bueno, es que mientras España estaba recuperándose a una velocidad de vértigo, afortunadamente Castilla y León se queda atrás, también en despoblación y empleo, eso es fruto de esa inestabilidad que ha provocado el gobierno del señor Mañueco, es fruto de esa radicalidad, y de que no están ocupados en las cosas de comer", ha relatado.

"Yo no deseo que haya elecciones, pero como en el pasado ellos siempre han antepuesto sus intereses partidistas a Castilla y León, pues me da la sensación y tengo la convicción de que si llega ese momento, van a volver a elegir al Partido Popular, van a volver a elegir tratar de salvar al soldado Feijóo antes que a Castilla y León", ha defendido.