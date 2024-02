Tudanca defiende "plazos máximos" en las listas de espera para garantizar "una atención sanitaria digna"

SALAMANCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido la aprobación de una ley de "plazos máximos" en Sanidad para reducir las listas de espera en la Atención Especializada y que ese tope sea de 48 horas en Atención Primaria.

"Eso es lo que garantizaría una atención sanitaria digna y eso es lo que haría que Castilla y León tuviera los servicios públicos que precisa para revertir la sangría demográfica", ha apuntado en su visita a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Sobre la sanidad, a las puertas del centro de salud en la localidad, ha dicho que es "una de las cuestiones fundamentales por las que esta tierra no crece, por las que esta tierra está siendo absolutamente maltratada y castigada después de ya demasiados años de gobiernos de la derecha y de la extrema derecha que no solo están haciendo daño a los derechos y las libertades de la gente, sino que están acabando con los servicios públicos, están terminando con las oportunidades de futuro de generación tras generación, que no les queda otra salida que marcharse".

"Uno de los principales servicios públicos que están desmantelando es la Sanidad", ha apuntado el líder autonómico de los socialistas en referencia a "consultorios cerrados" y a la "falta de profesionales".

En cuento a las infraestructuras, ha dicho que "si se están mejorando ahora es gracias, una vez más, a los fondos del Gobierno de España, que está haciendo lo que Mañueco no es capaz de hacer, lo que no quiere hacer".

Sobre esas aportaciones del Estado, Tudanca ha resaltado que el Centro de Salud de Peñaranda "se está reformando con más de medio millón de euros gracias al Plan de inversiones en las infraestructuras de Atención Primaria del Gobierno de España".

Asimismo, ha destacado fondos para la atención a la salud mental y para programas de gratuidad de la salud bucodental. "En realidad, quién está salvando los servicios públicos en Castilla y León es el Gobierno socialista", ha apostillado.

Respecto al Gobierno autonómico, ha incidido en que su grupo ha llevado a las Cortes y seguirá "defendiendo" un plan de inversión en infraestructuras.

Además, ha añadido: "Vamos a defender que haya una ley que establezca plazos máximos para ser atendido en la sanidad y con eso reducir las listas de espera, y que haya una atención en un máximo de 48 horas en la atención primaria de nuestra comunidad".