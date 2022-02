Tudanca, sobre el fin de las mascarillas en exteriores: "Es síntoma de que las cosas van mejor"

VILLARALBO (ZAMORA), 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado que la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores a partir del próximo jueves le parece "adecuada" y ha incidido en que es "síntoma de que las cosas van mejor".

Así lo ha señalado en el que ya es el octavo día de campaña electoral durante un acto público a las puertas de la cooperativa Cobadú, en Villaralbo (Zamora), donde ha intervenido junto al director general de la cooperativa, Rafael Sánchez.

Aunque ha recordado que "las decisiones sanitarias no deben formar parte de la discusión electoral y política", ha reconocido que la eliminación de llevar mascarillas en espacios abiertos "es síntoma de que las cosas van mejor después de una sexta ola que ha vuelto a ser dura".

"En estas decisiones no he hecho política desde que empezó la pandemia y me parece una decisión adecuada fruto de la remisión de los datos de contagios", ha apuntado.