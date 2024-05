Tudanca lamenta que el alcalde de Segovia no celebre el homenaje a los segovianos recluidos en Mauthausen

SEGOVIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha lamentado que el alcalde de Segovia, José Mazarías, no haya celebrado el homenaje a los segovianos recluidos en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante su visita para rendir homenaje a estos segovianos, el líder socialistas ha criticado la ausencia de otros grupos políticos del Ayuntamiento, "con la participación de concejales y concejalas, como se ha hecho en los últimos años, pero no se ha hecho".

Se trata de una visita en la que ha estado acompañado por el secretario provincial del PSOE y diputado nacional, José Luis Aceves, la portavoz del grupo socialista municipal, Clara Martín y el secretario general del grupo político en la capital segoviana José Bayón.

El también procurador regional ha remarcado que a Segovia también llegaron los "ecos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial de una represión y asesinatos fruto del terror nazi, con 28 segovianos asesinados, seis de ellos de la capital, y aquí recordamos la liberación del campo de Mauthausen, al que llegaron 7.500 españoles, exiliados, después de haber sufrido el terror del régimen franquista".

A este respecto, Luis Tudanca ha asegurado que "nadie duda que en aquella guerra había unos buenos y unos malos, con unos aliados que estaban defendiendo la democracia frente al régimen nazi o el de Mussolini".

En opinión del líder socialista, "parece mentira que en 2024 haya que explicaro en este país algo que en el mundo está fuera de toda discusión", ya que "no se puede igualar a víctimas y verdugos, no se puede igualar a los miles de millones que fueron exterminados por regímenes dictatoriales como el de Hitler, Mussolini o el de Franco, aquellos que sufrieron la esclavitud y la guerra por defender sus ideales, por defender la democracia y la libertad".

Para el secretario regional del PSCyL, "aquí, hoy, debería estar la corporación municipal para recordar a aquellos que estuvieron en el lado bueno de la historia, para cumplir con el deber de memoria, para cumplir con los principios fundamentales de las Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación".

Tudanca ha asegurado que este homenaje es una forma de evitar que aquellos hechos se vuelvan a repetir y ha asegurado que "hoy se está repitiendo, porque hace unos días un eurodiputado socialista en Dresde era agredido por militantes de extrema derecha, y hace poco, en Ponferrada, el compañero Olegario era agredido brutalmente por militantes y simpatizantes de VOX, de la extrema derecha española".

"El compromiso de todos los demócratas debería ser estar aquí: los socialistas y los populares pero, sobre todo, el alcalde, para conmemorar ese 5 de mayo en que se liberó Mauthausen. Esto no ha pasado porque en España, ahora hay una extrema derecha que está en las instituciones por obra y gracia del señor Feijoo y del señor Mañueco", ha apostillado Tudanca.

PP Y VOX "SON LOS MISMO"

Para Luis Tudanca, el discurso sobre inmigrantes de Feijóo en Cataluña es el mismo que el de García-Gallardo en Medina del Campo, por lo que si "no se les distingue en sus declaraciones, si no se les distingue en sus actos y no se les distingue en sus políticas, hay que concluir en que el partido Popular y Vox son lo mismo".

Tudanca ha finalizado asegurando que a Mazarías "le da ninguna vergüenza pactar con VOX: lo que le ha dado pudor es que este pacto tuviera repercusión en las elecciones europeas".

Para el socialista, esto lo pagan los segovianos, dado que mientras el alcalde Mazarías "entrega la ciudad a Vox", no se realizan las políticas de desarrollo de Segovia, respecto a vivienda o desarrollo industrial que necesita la ciudad.

Tras las palabras de Tudanca, acompañado por sus compañeros del PSOE de Segovia, el grupo ha depositado un ramo de flores en el monolito que recuerda a los segovianos que estuvieron presos en el campo de concentración de Mauthausen.