Tudanca ofrece a CyL "decencia y futuro" frente al proyecto "agotado, dividido y manchado" del PP

Actualizado 19/08/2018 14:52:46 CET

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ofrece a Castilla y León un proyecto "decente y de futuro" frente al "agotado, dividido y manchado" del Partido Popular de cara a los próximos comicios autonómicos y municipales del próximo mes de mayo de 2019.

Así lo ha señalado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha insistido en que la Comunidad necesita un "cambio" después de 30 años de políticas "ineficaces" y que señala como causantes de que Castilla y León sea la autonomía que más población ha perdido en los últimos tres años.

"La gente se va porque no hay trabajo, no hay unos buenos servicios públicos", ha ahondado el líder de los socialistas de la Comunidad que no se cierra a formar coaliciones que "demuestren que quieren un cambio", poniendo de ejemplo la Alcaldía de Valladolid.

En este punto, ha insistido en que el proyecto del PP está "agotado, dividido y manchado" y le afea por haber colocado a Castilla y León en el "epicentro de la corrupción" con implicados en tramas como "Púnica, Gürtel y Enredadera".