Tudanca pide "corregir desequilibrios con otro modelo de país" en lugar de ayudar con fondos europeos a la España vacía

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha abogado este martes por el diálogo con las comunidades y los ayuntamientos para abordar cómo han de llegar los fondos europeos al territorio que, a su juicio, "no debería ser un mero reparto estadístico de fondos".

"Necesitamos tener otro modelo de país. No se trata de echar una mano con fondos a la España Vacía como si fuera caridad. Se trata de que este país tiene enormes desequilibrios que hay que corregir porque si no, no va a funcionar", ha remarcado Tudanca durante su intervención en la charla con la eurodiputada y presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, en Nueva Economía Fórum, que se ha desarrollado de manera online.

Durante su intervención, Tudanca ha ahondado en la necesidad de abordar un nuevo modelo de país que debe dejar de ser ese "agujero negro" que es Madrid en términos económicos y de población. "Si no aprovechamos para reequilibrar y hacer un país más justo, más igual y más cohesionado, estaremos perdiendo la última gran oportunidad que nos dé Europa", ha insistido Tudanca, con quien ha coincidido también Iratxe García, que ha afirmado que no se trata de "hacer un reparto a ver cuánto toca a cada territorio, sino que hay que ser capaces de tener una idea de España que aborde los retos y desafíos y el de avanzar en una estructura demográfica es fundamental".

El líder de los socialistas en Castilla y León también ha resaltado: "Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo". En este punto, ha recordado que, según las previsiones del INE, Castilla y León volverá a ser en los próximos 15 años la comunidad que más población perderá, hasta el diez por ciento del total de habitantes. Por eso, ha agregado, es necesario "un plan que esta vez funcione y que haga cosas diferentes".

En la misma línea, ha reiterado su reivindicación de que este fondo de recuperación europeo tenga en cuenta el reto demográfico. "Tenemos enormes dificultades, pero una enorme oportunidad", ha zanjado.