Tudanca rechaza la reforma unilateral del Estatuto para "maquillar el pacto de la rapiña" e insiste en el suelo social

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista rechazará el próximo miércoles la proposición de ley planteada por PP y Ciudadanos para, "de forma unilateral", reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el fin de eliminar los aforamientos desde el convencimiento de que se trata de un acto de "pura imposición" de los dos partidos que sustentan al Gobierno conjunto con el único propósito de "maquillar" su "pacto de la rapiña".

"No nos vamos a prestar a esa operación de maquillaje", ha asegurado al respecto el portavoz del Grupo Socialista y secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que ha acusado a PP y a Ciudadanos de haber vetado el debate parlamentario sobre el "necesario" blindaje del suelo social que propone el PSOE, que aboga por una reforma del Estatuto de Autonomía "más amplia" para hablar "de lo más importante, de lo que la gente", establecer una inversión mínima para los servicios públicos esenciales que, en su opinión, "se quieren cargar" y "privatizar" los dos partidos en el Gobierno.

"No han querido hablar de esto, no habrá reforma del Estatuto", ha sentenciado Luis Tudanca ante el necesario apoyo de una mayoría cualificada de la Cámara (dos tercios) para sacar adelante una reforma de la norma básica de la Comunidad que, de no salir adelante el miércoles como se prevé, tendrá que esperar un año para poder volver a ser sometida a votación, como ha advertido por su parte el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, que ha rechazado las apelaciones "ridículas e infantiles" de los socialistas.

De la Hoz ha apelado a la responsabilidad de los socialistas para que cambien de opinión y aprueben finalmente la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos y "suprimir privilegios" que, según ha recordado, constaba en el propio programa electoral del PSCL al que ha acusado de intentar "ocultar" o "disimular" el pacto suscrito a nivel nacional entre el PSOE y Podemos que tampoco suprimirá los aforamientos.

"No caben excusas ni apelaciones a materias que no tienen relación alguna con los aforamientos", ha advertido el portavoz del Grupo Popular que ha apelado a los modelos aplicados en Andalucía, Murcia, Canarias, Cantabria o Baleares donde han apostado por una reforma rápida para proceder después a un debate más profundo y sosegado para una reforma más ámplia de sus respectivas cartas magnas, como ofrece el PP en Castilla y León.

"Como Santo Tomás, ver para creer", ha respondido por su parte Luis Tudanca, que ha recordado los incumplimientos de la Junta respecto a la aplicación de la jornada de las 35 horas a los funcionarios o sobre la carrera profesional.

Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, se ha mostrado dispuesta a trabajar y a debatir "hasta el último momento" para sacar adelante esta proposición de ley. "Nunca tiro la toalla", ha asegurado Amigo en su "deseo" de que se pueda producir un encuentro con el Grupo Socialista para seguir analizando este asunto, si bien tanto De la Hoz como Tudanca han asegurado desconocer que se vaya a producir esa reunión.

Este será el principal asunto a debate en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León en el que se debatirá también el techo de gasto no financiero para 2020 aprobado por la Junta en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de febrero, aspecto que tampoco recibirá el visto bueno de los socialistas.

El orden del día del pleno de las Cortes incluirá asimismo una "ambiciosa, novedosa y muy positiva" PNL del Grupo Socialista para establecer desde este año un bono cultural de 200 euros para los jóvenes que cumplan 16 años como forma de incentivar el acceso a la cultura y de dinamizar un sector "tan fuerte y con tantas posibilidades". Según sus cálculos, esta iniciativa tendría un coste de entre dos y tres millones de euros.

Por su parte, el PP defenderá sendas PNL para instar al Gobierno de la nación a "no rendirse en absoluto" en "la batalla" de la negociación de la futura PAC y en defensa de la Ebau única, un asunto ya debatido pero aún de actualidad tras las declaraciones del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en contra de la conveniencia de esta prueba única, como ha compartido el nuevo delegado del Gobierno, Javier Izquierdo.

"Mal empieza si lo primero que hace es dar la espalda a toda la comunidad educativa de Castilla y León", ha espetado De la Hoz que ha acusado al PSOE de querer dar la razón a los nacionalistas y a los separatistas. Por su parte, Luis Tudanca ha confirmado el voto a favor del PSOE a la prueba única junto a un examen más homologado que, según ha recordado, sí es competencia de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el Grupo Ciudadanos defenderá una PNL para actualizar la legislación en materia de ordenación del territorio con el objetivo de impulsar un nuevo mapa de servicios actualizado, "simplificar un poco" la normativa y favorecer más participación de abajo hacia arriba.