Tudanca recuerda a Mañueco que el Gobierno condonó a CyL 568 millones de deuda

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha recordado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el Gobierno ya condonó una deuda a la Comunidad de 568 millones, al tiempo que le ha afeado por el "uso partidista" del Senado y por ponerse "al servicio" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Lo que está haciendo es poner a esta tierra, lamentablemente, al servicio de Feijóo para hacer la oposición a Pedro Sánchez, que Feijóo no ha sido capaz de hacer bien y por eso ha fracasado en su investidura", ha lamentado minutos antes de la entrega de los premios de la Asociación de Escoliosis Múltiple (Adecyl) en Arroyo (Valladolid) que se han cancelado finalmente por un accidente.

A preguntas de los periodistas sobre la intervención de Mañueco, el líder socialista calificó de "mitin del PP" lo vivido ayer en la Cámara Alta. "No me parece bien la utilización de las instituciones de todos para un uso partidista. El propio presidente de la Junta de Castilla y León, que lo debería ser de todos, reconoció que acudía al Senado a la llamada de Feijóo, que no es más que el presidente del Partido Popular, como lo hicieron todos los presidentese autonómicos, que ni siquiera se quedaron a escuchar ni al debate posterior de los parlamentarios del Partido Socialista. Por tanto, fueron al Senado, utilizaron el Senado, utilizaron la Junta de Castilla y León para soltar su mitin, para hacer oposición a Pedro Sánchez", reflexiona.

En este punto, Tudanca lamenta que no se hablara de "despoblación, de industrialización, de los problemas de vivienda, de cómo afrontar los retos que tiene Castilla y León que son suficientemente importantes" dedicarse a ellos "en cuerpo y alma", pero el presidente de la Junta puso a la Comunidad "al servicio de Feijóo para hacer la oposición a Pedro Sánchez" que el presidente del PP nacional no fue "capaz de hacer bien", de ahí que "fracasara en su investidura".

Al hilo de estas palabras, ha querido recordar a Mañueco que en el 2020 se produjo una condonación de deuda a todas las comunidades autónomas. "En términos de igualdad, a Castilla y León le condonó el Gobierno de Pedro Sánchez 568 millones de euros. Y quiero recordarle también que en estos últimos cuatro años el gobierno de España le ha dado, en materia de financiación autonómica a Castilla y León, más de 30.000 millones de euros, 7.400 millones más que en el mismo periodo anterior, con el gobierno entonces de Rajoy y del Partido Popular", ha señalado.

De ahí que haya reprochado a Mañueco que defienda a Feijóo y no a Castilla y León, momento que ha aprovechado para pedir explicaciones a la Junta por esos 30.000 millones de euros. "¿Por qué somos la segunda comunidad autónoma que menos aporta a las personas dependientes? ¿Por qué están haciendo caja con el dinero que les llega del gobierno de España? ¿Dónde están los fondos europeos? ¿Por qué están tardando un año en dar las ayudas al alquiler, que también paga el gobierno de España y que ellos nada más tienen que tramitar y no son capaces? Insisto, hay gente esperando con problemas para llegar a fin de mes que no están recibiendo la ayuda para el alquiler desde hace más de un año. Eso es lo que debería explicar el señor Mañueco, que está haciéndolo con todo el dinero que le está dando el gobierno de España", ha zanjado.

En cuanto a la intención de Castilla y León de acudir a los tribunales si se producen "agravios comparativos", Tudanca considera que se trata de una "estrategia partidista". "Se están reclamando, porque veamos la proporción, 42 millones de euros. Bueno, negóciese, determínese, aclárese, pero 42 millones de euros, insisto, de un incremento de financiación en los últimos cuatro años de más de 7.400 a mayores de lo que les estaba dando el gobierno anterior de Mariano Rajoy y del Partido Popular, no es más que ruido", concluye