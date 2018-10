Tudanca: "Si el PP no quiere que dejen a los que sí creemos en CyL"

Actualizado 27/10/2018 17:07:58 CET

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha invitado al PP a que "si no quiere", "no sabe" o "no puede" mejorar la vida del ciudadano "se aparte" y "deje" a los que "sí creemos en Castilla y León".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en Aranda de Duero (Burgos) durante una jornada sobre la situación de la Sanidad en Castilla y León y en la que también ha participado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.

En este encuentro, Tudanca ha lamentado que el Partido Popular en los últimos cuatro meses se haya dedicado en Castilla y León "a lo de siempre", a hacer "oposición" al Gobierno de España "cuando es socialista". Por eso se ha preguntado para qué quieren los populares la Autonomía y estar en la Junta si cuando se habla de despoblación "echan la culpa a Europa"; si cuando hablan de Sanidad dicen "que la responsabilidad es del Gobierno"; si cuando hablan de reindustrialización "hay que hablar con Industria" y si hay problemas de infraestructuras "hay que hablar con el Ministerio de Fomento".