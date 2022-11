Tudanca tacha al PP de "patriota de pacotilla" y cree que los de Feijóo prefieren que España se rompa

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha tachado al Partido Popular de "patriota de pacotilla" y se ha mostrado convencido de que los de Alberto Núñez Feijóo que prefieren que España se rompa para sacar rédito electoral.

"Yo tengo claro que prefiero un país que apueste por la convivencia que por la ruptura", ha asegurado Tudanca en su defensa de las políticas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que, según ha reivindicado a modo de ejemplo, han favorecido que Cataluña sea en la actualidad un territorio en el que cada vez menos gente quiere la independencia, frente a la Cataluña de los referéndum de autodeterminación que hubo durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando, según ha rememorado también, se planteaba la ruptura de España.

Luis Tudanca ha defendido la necesidad de aplicar medidas que están ayudando a que el independentismo catalán esté débil y se rompa, un hecho que, según ha ironizado, "molesta enormemente a los patriotas de pacotilla" a los que ha reprochado que estén intentando que haya un independentismo más fuerte posible para que España se rompa, en la creencia del PP de que puede tener rédito electoral.

"No creo que tenga repercusión electoral porque la gente está en la sanidad, en llegar a fin de mes y no en las barbaridades del PP", ha concluido el secretario autonómico del PSOE quien, preguntado por la posibilidad de reformar el delito de malversación, aspecto que desconocía, ha aclarado, se ha limitado a ironizar sobre que las mayores alegrías de esa reforma serían para la derecha, "que tiene los juzgados plagados". "No encuentro más explicaciones si eso se hiciera", ha sentenciado.

En similar sentido se ha pronunciado el secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, para quien la "hoja de servicios de unos y otros está muy clara", en referencia a un partido, el PP, que gobernaba el país "a golpes de pecho" y a otro, el PSOE, que forma parte de un Gobierno que facilita la convivencia y que España sea un país que "sigue unido".

"Lo importante es que haya acciones que vayan siempre encaminadas a buscar la convivencia que es mucho mejor de lo que era antes", ha aseverado Izquierdo que ha defendido que todas las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, como las de los indultos a los presos del 'procés', se han hecho pensando "en lo mejor para la convivencia" en Espña. "El tiempo dará y quitará razones", ha sentenciado al respecto.