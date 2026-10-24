La UCAV analiza el sentido de las universidades en el 88º Encuentro de Universitarios - UCAV

ÁVILA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Asociación de Encuentros Universitarios (EUC) celebran este fin de semana en Ávila el 88º Encuentro de Universitarios, una edición centrada en el pensamiento de John Henry Newman bajo el título 'La Universidad, ¿Para qué?' que reúne a más de 100 participantes de distintas instituciones del país.

La vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel, ha explicado que el propósito de esta cita consiste en "apelar a los orígenes y, más allá de preparar a los alumnos para el empleo y la innovación, educarles en la búsqueda de la verdad y en responsabilidad para servir como mejores personas y ciudadanos a la sociedad".

Asimismo, ha señalado que el evento se desarrolla en un contexto de "mucha incertidumbre y cambios bruscos" para ofrecer una respuesta "serena, exigente y propositiva" ante los desafíos actuales, al tiempo que ha destacado la densidad histórica, espiritual y cultural de Ávila como escenario para el intercambio de saberes.

Por su parte, la coordinadora de la comisión nacional de la Asociación EUC, Miriam Ramos, ha destacado la trayectoria de estos encuentros iniciados en 1977. Ramos ha resaltado la presencia mayoritaria de estudiantes entre los más de 100 asistentes y ha remarcado la búsqueda de la convivencia entre profesores, alumnos y personal de técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) a través de coloquios y conferencias.

Las jornadas académicas cuentan con las ponencias del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón; la profesora de la UCAV, Sara Gallardo; y el catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ignacio Sánchez. El programa del fin de semana incluye además una visita cultural por la capital abulense, así como diversas asambleas y veladas artísticas.