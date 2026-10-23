La UCAV centra en historia, fe y teología la V Jornada dedicada a Newman. - UCAV

ÁVILA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la V Jornada Cátedra John Newman, que ha llevado el título 'Historia, fe y teología'. La cita ha incluido dos conferencias, una mesa redonda, una mesa de comunicaciones y la entrega de los premios a los mejores TFG del grado en Filosofía.

El director de la cátedra, José Raga, ha recordado que Newman es una figura "indebidamente olvidado por muchos", dada su relevancia en la universidad. Ha destacado la idea de la enseñanza del saber universal de la que hablaba Newman y "la importancia de enseñar al universitario a ser universitario". Ideas, entre otras, que plasmó en 'La idea de la universidad', obra que "me cautivó".

Por su parte, José María Fuster, presidente de la Fundación Sicómoro, colaboradora de la Cátedra, ha destacado el pensamiento "profundamente racionalista" del santo, así como la importancia que otorga a la tradición. "Newman puede ayudar a recuperar la razón en la universidad, que no tiene por qué descartar los sentimientos", ha añadido.

Para Francisco Javier Calvo, director de esta V Jornada, Newman es "un pensador que nos ayuda a todos a unir las distintas disciplinas". "La universidad es la unidad del saber, y para Newman esta unidad la daba la espiritualidad, la teología", ha explicado.

Estos aspectos se han tratado en esta jornada, junto a la historia, "donde se desarrolla el pensamiento". Esta cita, que coincide con el primer aniversario del nombramiento de San John Henry Newman como doctor de la Iglesia por el Papa León XIV, ha reunido a 140 inscritos para reflexionar en torno a su figura.