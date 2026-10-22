UCAV inicia el curso con más alumnos presenciales y la próxima inauguración del Centro Social Universitario

Acto oficial de inauguración del curso de la Universida Católica de Ávila. - UCAV

ÁVILA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila ha celebrado este jueves el acto de la apertura del curso académico 2026-2027, con la que ha presentado los diferentes proyectos que están por venir, como el Centro Social Universitario, además de hacer un repaso a los logros del curso pasado.

En este acto han participado autoridades académicas, civiles, eclesiásticas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a representantes de diferentes instituciones y entidades.

La jornada ha comenzado con una misa celebrada en el Monasterio de la Encarnación, presidida el obispo de la Diócesis de Ávila y Gran Canciller de la UCAV, Jesús Rico García.

Durante acto académico, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, se ha mostrado "ilusionada" por abrir un nuevo curso y "contenta" por el aumento de los alumnos presenciales, de los cuales, más de 200 son abulenses de nuevo ingreso.

Igualmente, la rectora ha anunciado la próxima inauguración del Centro Social Universitario 'Briceño', ubicado en el Monasterio de Gracia, donde se llevarán a cabo "diferentes actividades culturales" para alumnos, como teatro o música, pero también será "un centro de atención y escucha".

"Nos hemos adelantado a las demandas del Estatuto del Estudiante", ha señalado Sáez Yuguero, quien se ha referido, además, a la implementación de la herramienta de inteligencia artificial 'IAprende', que "servirá para mejorar la docencia y que los alumnos aprendan a utilizarla de una forma ética y responsable".

La herramienta está bajo la supervisión de los profesores y es accesible a todos los estudiantes.

Por su parte, el consejero de Industria, Universidades y Empleo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha definido la UCAV como una universidad que "combina tradición y modernidad, y estudios clásicos de Ciencias de la Salud, de Educación o Tecnológicas, con otros estudios como Seguridad y Defensa, adaptándose a las necesidades del sistema productivo".

Asimismo, Suárez-Quiñones ha destacado el humanismo y la formación en valores de la UCAV, "no solo en conocimiento" al tiempo que ha afirmado que los 4.700 alumnos de la universidad, "es una cifra muy importante", que se incluyen en el sistema universitario de Castilla y León, lo que es "una de las grandes fortalezas" de la Comunidad, "con un sistema potente, maduro y muy atractivo".

En este sentido, ha recordado que se trata del segundo sistema universitario en España que más alumnos atrae de otra comunidad.

El acto académico ha contado con la lección inaugural 'El balance del mundo: economía, recursos y sostenibilidad en un mundo de incertidumbres', ofrecida por Maripaz Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV.

En ella, ha invitado a reflexionar sobre "¿qué ocurre cuando aquello que más valor tiene no aparece en nuestras cuentas?".

Así, ha distinguido entre el precio y el valor, ya que "una universidad puede contabilizar un edificio, pero dentro de él se transmiten conocimientos, se forman personas, se crean relaciones y se realizan investigaciones".

Maripaz Muñoz ha subrayado la importancia de tener en cuenta los pasivos asociados al uso y deterioro de los recursos naturales y ha abogado por recuperar el significado más profundo de la sostenibilidad: "que algo puede mantenerse en el tiempo".

La Universidad Católica de Ávila La Universidad Católica de Ávila se fundó en 1996 y es segunda universidad de España y primera de Castilla y León -U-Ranking 2023. Su oferta académica engloba varios grados, másteres y títulos propios que se ofertan en modalidad presencial y online.

Además, en la UCAV la investigación juega un papel fundamental ya que equipos de investigación trabajan en proyectos nacionales e internacionales interdisciplinares que abordan desafíos globales, desde la ciencia y la tecnología hasta las ciencias sociales y humanidades.