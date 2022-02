UCCL reclama medidas eficaces para controlar la sobrepoblación de conejo

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) alerta de que las condiciones atmosféricas actuales están siendo muy propicias para el desarrollo "lento y preocupante" de los cultivos y "muy favorable" para que la población de conejos se incremente por lo que reclama medidas eficaces para controlar su sobrepoblación.

La organización avisa de que este animal puede llegar a triplicar su población, sobre todo en las zonas limítrofes a infraestructuras de carreteras, autovías y vías ferroviarias, donde, a su juicio, se puede empezar a hablar de plaga, explica en un comunicado remitido a Europa Press.

La sobrepoblación de conejos "arrasa" con los cultivos en los primeros estadios de desarrollo del mismo, provocando "graves daños" en las cosechas hasta el punto, avisa UCCL, de que la producción en estas zonas afectadas es "nula", perdiendo toda la producción. "Gravedad que se acentúa porque dicha contingencia, cuando es reiterada, no está siendo cubierta por el seguro suscrito con Agroseguro", añade.

Las zonas más afectadas por la proliferación de la población de conejos son las zonas limítrofes a carreteras, autovías y vías ferroviarias donde no está permitido la caza, continúa.

De ahí que UCCL pida al Gobierno regional que se ponga en marcha "de forma inmediata" medidas encaminadas al control poblacional del conejo que evite las "grandes perdidas" que está ocasionando "año tras año" a los agricultores de Castilla y León. "Si en estas zonas no se puede cazar la administración debe hacer su trabajo para controlar que una especie animal no se convierta en plaga, y hasta ahora no están haciendo su trabajo", apunta la organización.