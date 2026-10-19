UEMC y Ayuntamiento de Valladolid celebran este jueves un taller sobre IA que impartirá el formador Raúl Ordóñez

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y el Ayuntamiento de Valladolid celebran este jueves, 22 de octubre, el Paraninfo, el workshop 'Humanos con superpoderes: cómo usar la IA para aprender más, trabajar mejor y no quedarse atrás', impartido por el formador, consultor y divulgador Raúl Ordóñez.

El taller ofrecerá una aproximación práctica a la inteligencia artificial generativa y a sus posibilidades para aprender más, trabajar mejor y afrontar con criterio un entorno profesional en plena transformación.

A través de demostraciones en directo, los asistentes conocerán aplicaciones de la IA para estudiar, resumir contenidos, organizar ideas o contar con un tutor personal, además de herramientas para crear contenidos, preparar documentos y presentaciones, investigar, automatizar tareas y resolver problemas.

La sesión también abordará los primeros pasos para trabajar con agentes de inteligencia artificial y permitirá conocer qué puede y qué no puede hacer esta tecnología, cómo verificar sus resultados y cómo utilizarla de forma ética, segura y responsable.

El objetivo es que los participantes puedan llevarse herramientas y formas de trabajo aplicables desde el día siguiente, sin perder de vista el talento, la creatividad, el criterio y el factor humano.

Raúl Ordóñez es graduado en Administración y Dirección de Empresas y especialista en Inteligencia Artificial Generativa y Marketing Digital, con más de 25 años de experiencia. Dirige la academia online raulordonez.com y trabaja como formador y consultor para profesionales y empresas que necesitan adaptarse al cambio tecnológico.

También es profesor y colaborador de universidades y escuelas de negocio como la USC, IE Business School y la Fundación EOI, entre otras. Ha asesorado a más de 300 firmas de primer nivel y formado a más de 5.000 alumnos, además de participar como ponente en reconocidos eventos del sector tecnológico y de la inteligencia artificial.

Como creador de contenidos, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde reúne una comunidad de más de 2 millones de seguidores y comparte diariamente contenidos sobre IA y tecnología.

Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes premios, entre ellos el Top Teacher de Business Insider, el Premio al Mejor Divulgador en IA de España en Mancha Summit y el Premio al Mejor Creador de Contenido Tecnológico en los Influencer Awards Spain.

El workshop se enmarca en la colaboración entre la UEMC y el Ayuntamiento , a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), y está vinculado al programa Valladolid Now.