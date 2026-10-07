UEMC y Diputación de Valladolid analizan cómo la escucha y la memoria pueden reforzar la cohesión social en los pueblos

(De Izq. A Dcha) Investigadora Principal Del Proyecto, Mónica Matellanes; Vicepresidente Primero De Diputación, David Esteban Rodríguez; Vicerrector De Política Científica De UEMC, Juan Martín Hernández; Y Director De Desarrollo Rural De Junta - UEMC

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Diputación Provincial de Valladolid impulsan el Proyecto Raíces con el estreno del documental 'Donde habita la memoria', una iniciativa de investigación e innovación social centrada en la comunicación, la memoria colectiva y la cohesión social en el medio rural vallisoletano.

El acto, celebrado a las 12.00 horas en el Espacio La Granja, ha contado con la participación del vicerrector de Política Científica e Internacionalización, Juan Martín Hernández, y del vicepresidente primero de la Diputación Provincial, David Esteban Rodríguez.

El proyecto parte del objetivo de conocer directamente la experiencia de quienes viven en los pueblos permite comprender mejor cómo afectan la despoblación y el envejecimiento a la vida de las comunidades rurales.

Raíces sitúa las experiencias, los conocimientos y los recuerdos de sus habitantes en el centro de la investigación para analizar las relaciones sociales y comunicativas que se establecen en estos municipios y el papel que desempeña la escucha.

La investigación está liderada por la profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC, Mónica Matellanes Lazo, y se enmarca en la VII Convocatoria de Proyectos de Investigación y Retención del Talento UEMC-Diputación de Valladolid.

PRESERVAR LA MEMORIA

"Escuchar a nuestros pueblos es la mejor forma de preservar su memoria y garantizar que sus historias sigan vivas. Los resultados de esta investigación cualitativa evidencian que la despoblación rural va más allá de lo demográfico: afecta directamente a la identidad y a la memoria de los territorios", explica Matellanes.

El trabajo ha identificado la importancia de los recuerdos vinculados a oficios, celebraciones, costumbres y experiencias de vida, así como de las redes de apoyo y solidaridad que mantienen los habitantes de estos municipios.

También recoge la percepción de invisibilidad expresada por algunos residentes, que reclaman mayor reconocimiento social, institucional y mediático para sus pueblos y sus tradiciones.

Desarrollado entre enero y julio de 2026 en Tierra de Campos y otros municipios rurales de la provincia, el proyecto se ha centrado especialmente en localidades de menos de 200 habitantes.

El trabajo de campo ha combinado visitas, observación directa, entrevistas y actividades participativas para conocer de primera mano las experiencias de sus habitantes, ha detallado la UEMC a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En total, han participado 60 personas mayores de 65 años y 36 estudiantes universitarios. La investigación ha incluido 25 entrevistas abiertas, cinco talleres intergeneracionales en Valverde de Campos, Quintanilla de Trigueros, Palazuelo de Vedija, Montealegre de Campos y Valdenebro de los Valles, además de más de 80 cuestionarios de evaluación.

ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES

Los talleres han permitido poner en contacto las experiencias de las personas mayores con la mirada de los estudiantes universitarios. Las personas mayores han compartido conocimientos relacionados con oficios tradicionales, agricultura, fiestas, costumbres y formas de vida, mientras que los estudiantes han participado en la documentación digital de estos testimonios.

Las evaluaciones realizadas tras las actividades reflejan un alto grado de satisfacción, ya que las personas mayores han valorado especialmente la posibilidad de ser escuchadas y reconocidas, mientras que los estudiantes han destacado el aprendizaje que les ha proporcionado el contacto directo con los habitantes de los municipios.

El trabajo plantea así la escucha activa como una herramienta que puede ir más allá de la investigación y favorecer el reconocimiento de las personas, el encuentro entre generaciones y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

El futuro de los pequeños municipios no depende únicamente de mantener población o garantizar servicios, sino también de preservar los recuerdos, las relaciones sociales y la narrativa colectiva que forman parte de su identidad.

UN DOCUMENTAL PARA CONSERVAR LOS TESTIMONIOS

El corto documental 'Donde habita la memoria', dirigido por el profesor de la UEMC José Luis Carreño, recoge testimonios, experiencias y recuerdos de los participantes en el proyecto.

A través de sus voces, la producción se acerca a la memoria rural como patrimonio vivo y como elemento de identidad de los municipios, al tiempo que permite conservar y compartir estos testimonios.

"Este patrimonio vivo se ha materializado en el corto documental 'Donde habita la memoria', una producción donde el encuentro entre generaciones ha permitido documentar digitalmente oficios, costumbres e historias de vida fundamentales", ha señalado Matellanes, para después explicar que este proyecto deja una "lección clara: la escucha activa es una herramienta de transformación social indispensable para reforzar los vínculos comunitarios en el medio rural".