UGT convoca una concentración el día 27 si el Ayuntamiento de Valladolid no restaura la jornada laboral de 35 horas

Publicado 16/07/2018 13:53:47 CET

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado una concentración ante el Ayuntamiento de Valladolid para el próximo 27 de julio si en esa fecha esta administración local no ha "restaurado" la jornada laboral de 35 horas recuperada para los funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Fuentes de FSP-UGT Valladolid han recalcado en un comunicado recogido por Europa Press que se les ha "acabado la paciencia", por lo que han convocado una concentración ante lo que consideran una actitud "dilatadora" del Ayuntamiento gobernado por el PSOE y Toma la Palabra.

Esta concentración se llevaría a cabo a las 11.00 horas del viernes 27 en las puertas de la Casa consistorial, en la Plaza Mayor, "si a esa fecha no se ha restaurado la Jornada Laboral de 35 horas, Jornada que consideramos tienen derecho todos los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Valladolid".

El sindicato ha recordado que, tras la aprobación de los PGE se ha iniciado una vía para la recuperación de la Jornada Laboral de 35 horas en las administraciones locales, ya que el Acuerdo del 9 marzo entre UGT y el anterior Gobierno de España, incorporado en la Ley de Presupuestos permite la negociación para variar el horario de los empleados públicos y rebajar de las 37,5 horas actuales a las 35 horas semanales que se realizaban antes del Decretazo de Rajoy en el 2012.

UGT ha recordado que desde la firma del citado acuerdo ha insistido en que se dieran los pasos necesarios por parte del Gobierno municipal para pedir los informes preceptivos que se consideren necesarios, así como la elaboración de Calendarios Laborales, para que inmediatamente que se publicaran los PGE en el BOE, se convocara la Mesa de Negociación y que la Jornada de 35 horas fuese una realidad.

Sin embargo, han reprochado que el equipo de Gobierno ha dado "largas" y tras la última reunión de la Mesa de Negociación, que se produjo el pasado viernes, el Ayuntamiento asegura que todavía se necesitan informes y modificación de los calendarios, pero "no ha aportado los borradores".

Además, según el sindicato, la reducción de la jornada no se aplicaría a todos los trabajadores a la vez, "sino que unos la tendrían primero", pero han criticado que no han aportado plazos ni qué servicios lo tendrían antes y cuales no. "UGT no puede permitirlo, ya que la Jornada debe ser la misma para todos los trabajadores y el cambio debe ser al mismo tiempo para todos", han apuntado.

UGT ha apuntado la sospecha de que "la verdadera intención del equipo de gobierno es dilatar la aplicación de la jornada de las 35 horas", lo que, han interpretado, "continua con el castigo que sufren los empleados públicos de este Ayuntamiento desde el Decretazo de Rajoy en el 2012".