UGT pide al Gobierno convocar una sectorial que analice la desgravación fiscal de las cuotas en la concertada

Publicado 07/02/2019 13:50:37 CET

SALAMANCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable a nivel nacional de Enseñanza Privada FeSP-UGT, Jesús Gualix, ha pedido al Gobierno de España que convoque "lo más urgente posible" una reunión de la mesa sectorial de la enseñanza concertada con el propósito de que informe sobre su propuesta para que dejen de ser consideradas donaciones las cuotas a los centros.

Sobre los motivos que han llevado al Ejecutivo a tratar este asunto, ha subrayado que "UGT no ha participado" en el proceso, de ahí que haya resaltado que no cuenta con información de mano del Gobierno y que para el sindicato es "precipitado opinar".

Por ello, ha insistido en que haya una reunión y el Gobierno les entregue "un texto de base" para analizarlo. No obstante, sin mayores apreciaciones al respecto, ha apuntado que "de entrada, toda cuota voluntaria, si es voluntaria, no ha de ser metida en el mismo saco que lo que no es voluntario".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Salamanca, donde ha dado a conocer los principales temas en los que está trabajando FeSP-UGT sobre la enseñanza privada y la atención a la discapacidad como la regulación de nuevos convenios y propuestas como rebajar en los centros de Secundaria a 18 las horas de clase a la semana y a 20 en Primaria,mejoras salariales, formación pagada para los profesionales.

Principalmente, Jesús Gualix ha remarcado que el real decreto de Conciertos Educativos lleva vigente desde 1985 y que, después de haber "demostrado su eficacia", es preciso un nuevo texto que se adapte a la evolución social vivida desde hace 34 años.