UGT ve "posible" que las 35 horas se implanten antes de verano, pero "no deja de ser un rumor" que espera se confirme

Publicado 11/02/2020 12:59:31 CET

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha asegurado que es "posible" que las 35 horas se implanten antes de verano, "pero no deja de ser un rumor" que espera que se confirme.

Pérez Urueña, en una rueda de prensa en torno al nombramiento de los puestos de libre designación, ha explicado que "está todo parado" en torno a las 35 horas, pero sí existen algunos rumores e incluso en el sindicato saben que en algunos hospitales y gerencias se elaboran ya horarios a partir de abril y mayo con 35 horas.

Aún así, ha criticado que en todo lo que se refiere a la jornada de las 35 horas funciona algo "que le gusta mucho a uno de los gobiernos que hay en la Junta --mantiene que es como si hubiera dos, uno del PP y otro de Cs--, que es el rumor".

En este sentido, ha asegurado que se rumor lo hay cada vez que se encuentran con la Junta o que se reúnen, algo que ocurre "casi accidentalmente" porque "no hay reuniones formales" y no les llaman para negociar, algo de lo que sólo hablan cuando se encuentran con periodistas, "pero cuando tienen que hacerlo no lo hacen".

"Dicen que antes del verano, antes de verano, antes de verano", ha afirmado Pérez Urueña, quien tras explicar que algunos horarios se elaboran con las 35 horas sí ven "que posiblemente antes del verano" se tengan las 35 horas.

"Pero no deja de ser un rumor, les gusta tanto lo del rumor, estamos muy bien en la autonomía del rumor. Esperamos que este rumor se confirme y no sea una fake news que está tan de moda", ha añadido el secretario de la FeSP, quien ha agregado que oficialmente no saben "absolutamente nada".