La ULE y Amidown renuevan una colaboración de más de dos décadas para avanzar en la plena inclusión

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), con la presidenta de Down León-Amidown, María del Carmen Pardo, tras firmar el convenio de colaboración de ambas entidades para los próximos cuatro años. - ULE

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Down León Amidown han renovado su colaboración tras más de dos décadas de trabajo conjunto con la firma de un nuevo convenio marco que permitirá continuar con el impulso de proyectos conjuntos para avanzar en la plena inclusión de las personas con síndrome de Down y en la defensa de sus derechos.

Con cuatro años de vigencia, la firma del nuevo convenio refuerza las vías de colaboración entre ambas entidades y amplía las posibilidades de desarrollar actuaciones conjuntas en los ámbitos de la formación, la investigación, la divulgación y la participación del alumnado universitario.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha subrayado el valor de una colaboración que, después de más de dos décadas, permite incorporar la inclusión a la actividad universitaria y generar nuevas oportunidades de aprendizaje y participación para el estudiantado.

"Para la Universidad de León la inclusión no es solo un principio que defendemos, sino un compromiso que trabajamos para hacer real y efectivo en nuestra actividad universitaria", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor la labor que desarrolla la entidad en el acompañamiento de las personas con síndrome de Down y sus familias, así como en la defensa de sus derechos y la promoción de una sociedad más inclusiva.

En la misma línea, la presidenta de Down León-Amidown, María del Carmen Pardo, ha considera "fundamental" el apoyo continuado que siempre ha ofrecido la Universidad para dar visibilidad a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual afín y favorecer su participación en una sociedad más justa e inclusiva. "La Universidad es un apoyo fundamental para nuestros chicos y chicas, tanto para su formación como para la de los futuros profesionales que trabajarán con ellos", ha recalcado.

TRABAJO CONJUNTO

El nuevo marco de colaboración contempla actuaciones dirigidas a acercar la realidad de las personas con síndrome de Down a la universidad mediante acciones formativas para el alumnado, así como favorecer la realización de TFG, TFM y tesis doctorales y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos que aporten conocimiento y evidencia científica en ámbitos relacionados con la inclusión y la salvaguardia de sus derechos.

El convenio incorpora también la organización de jornadas, encuentros y seminarios, el uso compartido de instalaciones y medios técnicos y la participación del alumnado de la ULE en los proyectos de Down León-Amidown a través de prácticas académicas y voluntariado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este sentido, González ha puesto especialmente en valor esta última dimensión de la colaboración, al permitir que el estudiantado pueda implicarse directamente en proyectos vinculados a la inclusión: "Nos permite seguir trabajando conjuntamente en ámbitos tan importantes como la formación y la investigación, pero también ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades para implicarse directamente, a través de las prácticas y el voluntariado, en proyectos que contribuyen a una sociedad más inclusiva".

La renovación del convenio consolida así una relación de largo recorrido entre la Universidad de León y Down León-Amidown y refuerza su compromiso compartido con una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, oportunidades y participación.