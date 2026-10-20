La ULE analiza desde mañana la aplicación de la IA al estudio de la fuerza muscular en el III Congreso 'Pleokinetic'

Cartel del III Congreso Internacional 'Pleokinetic' que acogerá la ULE desde este miércoles. - ULE

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León reúne desde este miércoles a especialistas nacionales e internacionales en el III Congreso Internacional 'Pleokinetic', un encuentro que analizará los avances en Inteligencia Artificial (IA) y dinamometría electromecánica funcional para mejorar la evaluación y el entrenamiento de la fuerza muscular, tanto en el ámbito deportivo como en el de la salud.

Esta cita, que recala por primera vez en León, promueve el intercambio de conocimiento sobre la aplicación de estas tecnologías al estudio de la fuerza muscular y sus posibilidades en el rendimiento deportivo, la rehabilitación y la promoción de la salud.

La programación comenzará este miércoles con un encuentro con Demetrio Lozano, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, exjugador internacional de balonmano y medallista olímpico con la selección española.

La conferencia y coloquio, titulada 'Las exigencias del Alto Rendimiento contadas desde dentro: de la iniciación a los Juegos Olímpicos', se celebrará de 13.00 a 14.00 horas en el salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Por su parte, el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la ULE Juan García López impartirá este jueves la conferencia inaugural, en la que abordará las limitaciones de los sensores inerciales en el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad y el papel que puede desempeñar la IA, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

MESAS CIENTÍFICAS

Tras la inauguración oficial se sucederán distintas mesas científicas sobre tecnología aplicada a la IA, modelos predictivos en ciencias del deporte y nuevas posibilidades para optimizar el análisis de la fuerza y el movimiento. La programación continuará por la tarde con sesiones dedicadas a la relación entre fuerza y salud y a las aplicaciones de la IA y la dinamometría electromecánica funcional.

El viernes las mesas científicas se centrarán en el uso de estas tecnologías en el deporte y en el ámbito clínico, con intervenciones de especialistas de universidades españolas, chilenas, colombianas y uruguayas.

El encuentro se completará con comunicaciones científicas y talleres prácticos sobre las aplicaciones de la dinamometría electromecánica funcional al rendimiento deportivo, la salud y la investigación, así como el análisis de datos y su utilización en el trabajo con deportistas de alto rendimiento.

El congreso se enmarca en la actividad de la Red Internacional de Conocimiento Pleokinetic, creada en 2015 para impulsar la cooperación entre universidades y grupos científicos en torno al estudio de la fuerza muscular, la investigación y la formación, con aplicaciones en la salud y el rendimiento deportivo.