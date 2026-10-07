La ULE estudiará la posibilidad de aumentar las plazas de Fisioterapia en el Campus de Ponferrada

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PONFERRADA (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha manifestado este miércoles que se estudiará la posibilidad de aumentar las plazas de Fisioterapia en el Campus de Ponferrada tras haber aprobado recientemente un incremento de las del grado de Enfermería.

"Ahora que hemos conseguido ese aumento de plazas, pues vamos a también pensar dónde realmente se necesita también hacer ese aumento, claro que sí", señalaba en referencia a los estudios de Fisioterapia.

El Consejo de Gobierno de la ULE aprobó la pasada semana la modificación de la memoria académica del grado en Enfermería en Ponferrada con el objetivo de incrementar en 15 sus plazas actuales. La medida permitirá ampliar la capacidad formativa del grado, que pasará de las 50 plazas actuales a 65, y de este modo dar respuesta a la elevada demanda que registra la titulación, actualmente la tercera con mayor número de solicitudes de la Universidad de León, solo por detrás de Medicina y de Enfermería en el Campus de León.

Nuria González se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha asistido al acto de apertura del curso académico 2026-2027 del Campus de la Universidad de León en la capital berciana.