La ULE impulsa una red europea de vigilancia sanitaria de choperas con una App que usa IA para detectar enfermedades

Jornada organizada por el Institut pour le Développement Forestier (IDF) en la que se ha conocido y probado AppPopuli+, en la región francesa de Pays de la Loire. - ULE

LEÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) avanza hacia la creación de una red europea de vigilancia sanitaria de las choperas a través de AppPopuli+, una aplicación desarrollada en el Campus de Ponferrada que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para identificar plagas y enfermedades a partir de fotografías tomadas con el móvil.

Más de 50 propietarios, técnicos forestales y representantes del sector del chopo en Francia han podido conocer y probar en campo esta tecnología en una jornada organizada por el Institut pour le Développement Forestier (IDF), integrado en el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), en la región francesa de Pays de la Loire.

La experiencia ha tenido una acogida muy positiva, especialmente por la facilidad de uso de la aplicación y los profesionales han destacado el potencial de la herramienta para facilitar la identificación inicial de problemas sanitarios en las plantaciones, según ha explicado la investigadora Flor Álvarez Taboada, subdirectora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada.

La demostración, que "ha supuesto un hito" en la transferencia de esta tecnología desarrollada en la ULE, ha permitido además conocer las propuestas de los profesionales franceses para mejorar la aplicación, adaptar su terminología y ampliar sus posibilidades de utilización en Francia, el país europeo líder en superficies plantadas de chopo y dentro del sector populicultor, por delante de España e Italia, y el segundo en la esfera mundial, por detrás de China, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La iniciativa se enmarca en un proyecto europeo financiado por el Instituto Europeo del Bosque Cultivado (IEFC), en el que la ULE trabaja en colaboración con la Asociación Europea de Populicultura, ProPopulus, y la empresa Garnica. El objetivo es aprovechar las herramientas digitales y la ciencia ciudadana para mejorar la vigilancia sanitaria de las choperas, facilitar la detección de daños y favorecer el intercambio de información entre propietarios, técnicos, investigadores e industria forestal en distintos países europeos.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

"Queremos que se cree una red europea de vigilancia sanitaria de choperas", ha explicado Álvarez Taboada, que ha recordado que la información aportada por propietarios y técnicos permitirá conocer dónde aparecen los daños, estudiar si afectan más a determinados clones o si están relacionados con las condiciones ambientales y, a partir de ahí, elaborar recomendaciones para la gestión de las plantaciones y desarrollar sistemas de alerta temprana ante nuevas plagas y enfermedades.

AppPopuli+ ha recopilado ya cientos de registros procedentes de España, Francia, Italia y Lituania. La provincia de León, con más de 60 observaciones, constituye el principal núcleo de datos de esta red en desarrollo. A medida que aumenten los registros y se validen las observaciones, la información permitirá profundizar en el conocimiento de los problemas sanitarios de las choperas y en su distribución espacial y temporal.

CONEXIÓN CON SILVALERT

El trabajo desarrollado con los socios europeos incluye también la adaptación del catálogo de la aplicación a los principales problemas sanitarios del chopo en Francia. Además, en los próximos meses está prevista la conexión de AppPopuli+ con Silvalert, una plataforma europea de vigilancia participativa de la salud forestal, mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API). Esta integración permitirá que sus usuarios puedan aprovechar las capacidades de identificación mediante IA desarrolladas en la Universidad de León.

"La participación en esta jornada supone un paso importante para que una herramienta desarrollada en la Universidad de León pueda utilizarse en otros países europeos. Nuestro objetivo no es únicamente facilitar la identificación de una plaga o enfermedad, sino que la información aportada por propietarios y técnicos sirva para mejorar el conocimiento sobre el estado sanitario de las choperas y apoyar su gestión", ha recalcado Álvarez Taboada.

La experiencia en la jornada francesa da continuidad a otras actuaciones del proyecto, como un seminario web europeo celebrado el 8 de abril de 2026 y una jornada de formación y demostración práctica organizada en Granada el 7 de mayo. Para el equipo investigador, esta experiencia supone un paso hacia la utilización de la herramienta en otros países europeos y demuestra el potencial de la colaboración entre la universidad, la industria y las organizaciones forestales para trasladar los avances de la investigación a soluciones útiles para la gestión de los recursos naturales. AppPopuli+ puede probarse gratuitamente en https://test.apppopuli.es.