Unicaja patrocina un año más el festival y cubre la calle Santiago con la alfombra azul

Los representantes de Unicaja en Castilla y León, el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, y los codirectores de Seminci, posan en la alfombra azul. - UNICAJA

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja es patrocinadora un año más de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en lo que la entidad ha destacado que supone renovar el compromiso con la cultura en Valladolid y con ello ha extendido desde este jueves la alfombra azul a lo largo de la calle Santiago y otras zonas del centro de la ciudad.

El festival, que celebra su 71 edición entre este viernes, 23 de octubre, y el día 31, reunirá 208 películas, con 121 estrenos, y contará con 22 largometrajes en competición por la Espiga de Oro.

Unicaja, han destacado fuentes de la entidad financiera en un comunicado recogido por Europa Press, mantiene una colaboración de más de dos décadas con la cita cinematográfica.

Desde hace años, la caja lleva la iniciativa de la instalación de una alfombra que "vuelve a llevar los colores corporativos de la entidad financiera al centro de la ciudad" y que "simboliza la continuidad de su apoyo a uno de los festivales cinematográficos de referencia en España".

Al acto de colocación de la alfombra han asistido, en representación de Unicaja, el director territorial Noroeste, Manuel Rubio, y la directora de Grupos de Interés y Protocolo Centro y Norte, María Ramos, así como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y los codirectores de Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada.

A través del patrocinio, Unicaja contribuye a respaldar "una cita cultural que proyecta la imagen de la ciudad, acerca el cine a la ciudadanía y favorece el encuentro entre creadores, profesionales de la industria y espectadores".

"La Seminci forma parte de la identidad cultural de Valladolid y constituye una ventana abierta al talento cinematográfico, la creatividad y el diálogo entre culturas. Para Unicaja, acompañar al festival año tras año es una forma de contribuir a la vida cultural de Castilla y León y de respaldar iniciativas que generan valor para el territorio y para las personas", ha señalado Manuel Rubio.

Asimismo, el representante de Unicaja ha indicado que "nuestro compromiso con la cultura va más allá del patrocinio de una cita concreta".

"Creemos que la cultura enriquece la sociedad, favorece la participación y contribuye al desarrollo de las ciudades. Por eso, nos satisface seguir formando parte de la historia de la Seminci y acercar, un año más, nuestros colores a las calles de Valladolid", han añadido los representantes de la entidad en Castilla y León.