UPL pedirá en las Cortes la ubicación en León del centro de excelencia de aviones no tripulados de EADS

Actualizado 22/09/2008 17:24:20 CET

Asegura que su puesta en funcionamiento supondrá 798 puestos de trabajo y una inversión 100 millones de euros

LEÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes Joaquín Otero anunció hoy que el próximo jueves día 25 presentará en la Comisión de Economía una proposición no de ley en la que se instará a la Junta a realizar las gestiones oportunas con el Gobierno central y con la compañía aeronáutica European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) para instalar en León el centro de excelencia de aviones no tripulados.

En este sentido, puntualizó que es un "buen momento" para que la "deuda" contraída con León se compense tras "esfumarse" todos los proyectos a los que ha aspirado la provincia en este sector como la implantación de la escuela de pilotos, la planta de fabricación de Airbus o loa fábrica de helicópteros.

Asimismo, destacó que la creación de este centro en León, que ya negocian otras Comunidades como Cataluña, sería una "magnífica oportunidad", ya que, además de las funciones militares, los aviones no tripulados tienen otras funciones de uso civil como control y vigilancia del medio rural o seguimiento de fugas químicas.

Del mismo modo, explicó la instalación del centro supondría la creación de 798 puestos de trabajo y una inversión 100 millones de euros, de los que la administración central financiaría el 50 por ciento, el consorcio europeo EADS el 25 por ciento y el Gobierno autonómico el 25 por ciento restante.