Gala de la XI edición de Rueda con Rueda. - RUEDA CON RUEDA

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Urracas', de Paula de la Fuente, ha ganado el premio al Mejor Cortometraje de la XI edición del Festival 'Rueda con Rueda', organizado por la Denominación de Origen Rueda y con la Diputación de Valladolid como patrocinador oficial.

El certamen ha entregado sus galardones en una gala celebrada en el Teatro Zorrilla de Valladolid el miércoles 25 de noviembre, una cita presentada por la cómica Martita de Graná que ha reunido a profesionales del sector audiovisual, creadores emergentes y representantes institucionales.

El premio al Mejor Cortometraje, dotado con 5.000 euros, ha recaído en 'Urracas', de Paula de la Fuente, mientras el galardón al Mejor Cortometraje rodado en la D.O. Rueda, con una dotación de 3.000 euros, ha sido para 'La reliquia', de Guillermo Uria y Carletti Parro.

En la categoría de Mejor Cortometraje de Estudiantes, el premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para 'A dos paradas', de Daniel Martín y Alfonso Maraver, un reconocimiento que ha sido entregado por la decana de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Carolina Pascual, y por el codirector de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier H. Estrada.

El palmarés se completa con los premios de la categoría WineSips, dedicada a las piezas audiovisuales en formato vertical. El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para 'La entrevista', de Asier García, mientras que el segundo, con una dotación de 500 euros, ha recaído en 'Hedwig Von', de Mauro Rendón.

MENCIONES ESPECIALES AL TALENTO Y LA DIVERSIDAD

El jurado ha concedido también varias Menciones Especiales para reconocer diferentes aspectos de las producciones y el trabajo de sus intérpretes.

Así, la Mención Especial al Mejor Cortometraje de Juventud ha recaído en '¿Y si no?', de Marco Araujo y Enrico Barbaro Jr., un reconocimiento que pone el foco en la creatividad y las nuevas generaciones de realizadores.

En la categoría de Mejor Cortometraje con temática LGTBIQ+, el reconocimiento ha sido para '10 segundos', de Rocío Domínguez Varela, una distinción que pone de manifiesto la diversidad de miradas y el cine como herramienta de expresión y visibilidad.

En el apartado interpretativo, las Menciones Especiales a Mejor Actor y Mejor Actriz han recaído, respectivamente, en Javier Turumbay por su interpretación en 'Carlos' y en Esperanza García-Maroto por su trabajo en '48B'.

Además, la Mención Especial a la Mejor Fotografía ha sido para Bárbara Borrego López y Sergio Leandro Rejas Mostajo por 'Sizigia'.

El jurado de cortometrajes ha estado integrado por el director y guionista Koldo Serra y las actrices Rocío Suárez de Puga, Guadalupe Lancho y Paula Gallego, que han aportado su experiencia en el ámbito cinematográfico y audiovisual.

Por su parte, el jurado de WineSips ha reunido a Wada Muñoz, actriz, guionista, directora y productora onubense, ganadora del premio al Mejor WineSip en la edición de 2025; Miguel Sánchez, comunicador y productor audiovisual palentino, y Eventival, plataforma de eventos y ocio que difunde la actualidad cultural de Valladolid.

En esta undécima edición, el Festival 'Rueda con Rueda' ha recibido un total de 73 trabajos audiovisuales, de los que 38 han alcanzado la fase final, 23 cortometrajes y 15 WineSips.