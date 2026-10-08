Urueña (Valladolid) celebra desde el 15 de octubre un encuentro cultural que mezcla mundo rural, literatura y música

Presentación del 'Festival de los libros' en la Diputación. - EUROPA PRESS

URUEÑA (VALLADOLID), 8 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Urueña acogerá del 15 al 18 de octubre la II edición del 'Festival de los libros', una cita bajo el lema 'Paraísos perdidos' que será el punto de encuentro entre los aficionados del mundo rural, la literatura y la música.

Así lo ha explicado en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, el diputado de Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente de Avanza, Moisés Santana, acompañado por el alcalde del municipio, Francisco Rodríguez San José, y la directora del Centro e-LEA, Laura Martín.

De esta forma, Santana ha recordado que dialogar sobre libros es también "hablar de cultura, de territorio y de futuro" y, por ello, ha asegurado que para la institución provincial esta cita significa "reconocer el valor de los pueblos y su capacidad para convertirse en espacios de encuentro y de creación".

Así, la Villa del Libro acogerá un encuentro cultura que, a su juicio, será una "herramienta más para dar vida al maravilloso pueblo".

En este sentido, el alcalde del municipio ha planteado las jornadas como un "magnífico fin de semana" del que espera "continuidad" en los próximos años y ha recordado la implicación de los establecimientos de la villa, donde tendrán lugar los encuentros literarios.

Por su parte, Laura Martín ha manifestado que desde Urueña "luchan mucho" y por la "pervivencia de la cultura y del medio rural", mientras que trabajan un turismo que ha considerado "equilibrado y sostenible".

Precisamente, la directora del Centro e-LEA ha señalado el entorno natural en el que se encuentra Urueña como el motor del lema 'Paraísos perdidos' y por el que la edición girará en torno al medio rural.

PROGRAMA

El festival arrancará el jueves, 15 de octubre, con la emisión en directo del programa 'Es la mañana de Castilla y León', de esRadio, que dirige y presenta el periodista Fernando Puga y que se celebrará en el Centro e-LEA Miguel Delibes.

La jornada, que aunará literatura y radio, se completará con la grabación del podcast 'Una hora, un libro', de la Cadena SER y que estará a cargo del crítico literario y escritor Antonio Martínez Asensio.

En la jornada del viernes 16 serán los escolares los protagonistas, con un taller de pintura y juegos tradicionales en el que participará el alumnado del CEIP CRA Villas del Sequillo.

Por la tarde, los asistentes podrán disfrutar de dos talleres dirigidos al público adulto. El primero de ellos, de escritura creativa, será impartido por la escritora y crítica literaria Yolanda Izard y, el segundo, será el taller de encuadernación artesanal, impartido por Fernando Gutiérrez y Rosa de Miguel.

La jornada del viernes se concluirá con la entrevista de Antonio Martínez Asensio al escritor Santiago Lorenzo, autor de 'Los asquerosos' y 'Contenta', su nueva que está ambientada en el mundo rural.

El programa continuará el sábado 17 y el domingo 18 en torno a los 'Paraísos perdidos' con una ruta literaria por las diez librerías de la Villa del Libro, donde diferentes autores durante 50 minutos conversarán, presentarán y firmarán sus libros a los asistentes.

Los autores invitados por las librerías el sábado son Raúl Portero Lozano, en Kinari Books; Miguel Ángel Soria, en Libros K; Carlos Santos, en Primera página; José María Pérez, conocido como Peridis, en Alcuino; Tomás García Yebra, en Alcaraván; Ana Flecha Marco, en Páramo, y Gonzalo Abril Curto, en El Rincón.

Como broche de la tercera jornada del festival, a las 20.00 horas, se celebra la ruta de los goliardos, que recordará a los clérigos vagabundos y estudiantes pobres de la Europa medieval, por los restaurantes de la localidad, donde celebraran la poesía y la música.

Así, la jornada del domingo contará con los escritores Ignacio Martín Verona, en Boutique del cuento, y Pablo Díez, en Valdorum.

La clausura tendrá lugar a las 13.30 horas en el Centro e-LEA de la Villa del Libro y contará con la presencia de la directora, guionista, actriz y escritora Elvira Mínguez, entrevistada por la periodista cultural de El Norte de Castilla Victoria M. Niño.

Finalmente, las jornadas culminarán con una actuación del cantante Neonymus, un original artista que conjuga música, cerebro, espiritualidad, prehistoria y tecnología.