Valladolid acoge 'Espacio Cero', una exposición que reúne obras de 6 artistas con formas distintas de entender el arte

Algunas de las obras que forman parte de la exposición 'Espacio Cero' en la sala del Teatro Zorrilla. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Teatro Zorrilla de Valladolid acoge 'Espacio Cero', una exposición "abierta y con diferentes sensibilidades" que reúne los trabajos de Antonio Navas, Miguel Vallinas, Fincias, Miguel Hernández, Rafa López y Victoria Sorell, seis artistas con diferentes lenguajes y formas de aproximarse a la creación artística.

El concepto de 'Espacio Cero' como colectivo artístico abarca diferentes ramificaciones en la historia del arte contemporáneo español e internacional.

Así, el cero no significa "la nada o el vacío absoluto" sino que representa una "zona de silencio y de posibilidades puras para un nuevo comienzo" y quiere ser el punto de inflexión de espegue hacia el futuro.

Con ese propósito surgió en 2016 el colectivo 'Espacio Cero', cuya función es reunir a artistas residentes en España de diferentes edades y trayectorias, para generar un espacio común en el que convivan distintas formas de entender y expresar el arte.

Este colectivo multidisciplinar de ocho artistas independientes no nació con una estructura planificada desde el inicio ya que Su origen real fue un grupo previo de solo tres artistas, llamado Kaikko, surgido tras una exposición conjunta en Zamora.

A partir de ahí, decidieron expandirse mediante una invitación en cadena ya que cada uno de los tres miembros originales propuso e invitó a nuevos creadores, como José Luis G. Fincias o Miguel Hernández, hasta consolidar el grupo actual.

La diversidad de las propuestas de los seis artistas presentes en la sala permite construir una exposición abierta, en la que conviven distintas sensibilidades, técnicas y tendencias.

'Espacio Cero' busca que las artes plásticas -dibujo, escultura, fotografía, pintura y otras disciplinas- sean las verdaderas protagonistas y dejar en un segundo plano cualquier clasificación o etiqueta.

El objetivo es crear un espacio de encuentro entre artistas y público, donde la diversidad sea precisamente uno de los principales valores de la muestra.

La exposición propone así un recorrido por propuestas que pueden resultar muy diferentes entre sí, incluso opuestas, y ofrece al espectador la posibilidad de descubrir distintas maneras de interpretar y representar la realidad.

Esta convivencia de lenguajes permite acercarse al arte contemporáneo desde una perspectiva amplia y plural, sin imponer una única forma de entenderlo.

A diferencia de otros colectivos con un manifiesto estético uniforme, la principal curiosidad de Espacio Cero es que conviven lenguajes totalmente opuestos -desde la abstracción geométrica y la escultura textil hasta el realismo pictórico- sin que una visión domine sobre las demás.

'Espacio Cero' podrá visitarse en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2026.