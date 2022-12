Valladolid acogerá el encuentro nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, con medio millar de asistentes

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XXII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, organizado por Down España y Down Valladolid, reunirá en Valladolid, del 3 al 6 de diciembre, a más de 500 personas vinculadas a la trisomía 21.

Durante estos días, la ciudad se convertirá en espacio de convivencia, reflexión y análisis para las personas con síndrome de Down y sus familias, informan desde la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El acto inaugural de este encuentro tendrá lugar este sábado 3 de diciembre a las 19.00 horas en Centro Cultural Miguel Delibes y contará con la presencia de numerosas autoridades entre ellas la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar y la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento, Victoria Soto.

Durante el evento, se hará entrega del Premio Trébol a la Solidaridad 2022 de Down España a la empresa VASS por su larga trayectoria apoyando la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. Por otro lado, este año, DOWN ESPAÑA entregará un Premio Trébol Extraordinario a la Ukranian Down Syndrome Organization (UDSO) por su esfuerzo titánico ayudando y apoyando a las personas con síndrome de Down ucranianas y a sus familias.