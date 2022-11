Valladolid agradece la labor de sus agentes y recuerda los 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha reconocido y agradecido este domingo la "impagable" labor que realizan sus agentes en un emotivo acto institucional en el Teatro Calderón con motivo del Día de la Policía Municipal, que también ha servido para recordar la incorporación de la mujer al Cuerpo hace ya 50 años.

El alcalde de la capital vallisoletana, Óscar Puente, ha presidido la celebración del evento en el céntrico teatro junto al concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, un acto que también ha contado con la participación de distintos concejales de los grupos que integran la Corporación municipal, así como autoridades y representantes de distintos departamentos de la Administración.

En este sentido, el primer edil ha señalado que esta jornada, además de servir para honrar el trabajo de los policías, es también de fiesta y confraternización, porque se rinde homenaje a los jubilados del Cuerpo, se nombra a los Guardias Urbanos de Honor, se hacen públicas felicitaciones a funcionarios policiales y se hacen entrega de galones de mérito, se imponen las Medallas a la Constancia a quienes han cumplido 25 años de servicio y se da cuenta de las menciones honoríficas.

Del mismo modo, ha recordado que este año también se conmemora un "importante" acontecimiento no solo para la Policía Municipal de Valladolid sino también para la sociedad, los 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal.

Así, hace ya medio siglo que 16 pioneras dieron un "importante" paso que abrió las puertas a muchas otras mujeres que posteriormente optaron por esa vía profesional.

El regidor ha recalcado que las primeras mujeres que dieron este paso en Valladolid "no lo tuvieron fácil" porque, por ejemplo, su incorporación al servicio de Policía "llevaba implícito el compromiso de no contraer matrimonio".

"Aunque aquel sorprendente requisito no tardó en ser eliminado, siguieron encontrándose con otras muchas barreras", ha incidido Puente, ya que las mujeres policías no podían realizar los mismos trabajos que los hombres porque sus tareas no eran las de proporcionar protección y seguridad a sus conciudadanos, labores que estaban reservados a sus compañeros varones.

Habían de ocuparse, en cambio, de quehaceres administrativos, de protocolo e incluso de labores asistenciales, como el acompañamiento de niños y niñas en los autobuses escolares.

"Afortunadamente los tiempos han cambiado y aquellas integrantes de la primera promoción de mujeres, en cuyo nombre tres de ellas van a recibir Menciones Honoríficas, seguro que ven con satisfacción que el papel de la mujer en la Policía Municipal ha mejorado notablemente con el paso de los años", ha aseverado.

En esta línea, ha destacado que a día de hoy son 58 las mujeres que forman parte de la Policía Municipal, lo que supone el 14,5 por ciento de la plantilla. De ellas 44 son agentes, diez están realizando prácticas en la Academia, se cuenta con una oficial, una subinspectora y una inspectora, y al frente de este cuerpo policía se encuentra la intendente jefa, Julia González Calleja.

REJUVENECIMIENTO DEL CUERPO

Durante su intervención, Óscar Puente ha subrayado que desde el año pasado el equipo de Gobierno municipal ha seguido trabajado "de manera intensa, como se venía haciendo" desde que accedieron a la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento para renovar y rejuvenecer la plantilla policial y para dotarla de los medios necesarios para que desempeñe sus funciones "en las mejores condiciones".

Teniendo en cuenta los datos de este último año, y por lo que atañe a personal, se han incorporado 77 nuevos agentes, y han promocionado 14 oficiales, seis subinspectores, además de los tres inspectores que van a tomar posesión del cargo en los próximos días.

Con estas nuevas incorporaciones, el alcalde ha señalado que se han completado las plantillas de los Distritos 1 al 4, que cuentan con 50 agentes cada uno y con tres mandos, si bien queda aún por hacerlo en el Distrito 5, el correspondiente al centro de la ciudad, donde se hará cuando se incorporen quienes accedan a las siguientes plazas que se van a convocar.

De esta forma, la Policía Municipal de Valladolid "destaca por su profesionalidad y por su preparación, no en vano está permanentemente formándose".

En este sentido, Puente ha detallado que a lo largo de este año se han realizado más de 25 cursos, entre los que se encuentran los que tienen que ver con materias tales como la Actualización normativa en obras y actividades, la Intervención operativa con menores, la Gestión policial de la diversidad, la Inspección de establecimientos hosteleros, la violencia de género y los delitos de odio, tiro y defensa personal, la atención sanitaria como primer interviniente, además, de los Cursos de Formación Continua.

MEDIOS MATERIALES Y ACTUACIONES

"Pero, además de renovar y rejuvenecer a la plantilla policial, durante este último año también se han mejorado los medios materiales de los que dispone la Policía Municipal", ha aseverado Puente, para después añadir que, "efectivamente, se ha adquirido uniformes para toda la plantilla, además de 67 chalecos antibalas, con lo que se completa la dotación de este material para la totalidad del personal operativo del servicio".

De igual manera, se han acometido diversas actuaciones de mejora en distintos edificios y comisarías policiales y se ha adquirido mobiliario para las mismas.

En el relato de actuaciones del Ayuntamiento de Valladolid el último año, el primer edil ha recordado que el pasado 30 de agosto se hizo efectivo el acuerdo de que la Comisaría del Distrito Primero llevara el nombre de Luis Eduardo Izquierdo Salamanca, policía ejemplar, fallecido en acto de servicio el 5 de agosto de 2021, al que seguimos echando de menos.

Además, Puente ha subrayado que se han dado pasos "muy importantes" para la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan el servicio en la Policía Municipal.

En este ámbito, ha indicado que todos los sindicatos con representación en la Policía han suscrito el Acuerdo de Personal Funcionario del Ayuntamiento, cuyas disposiciones son de aplicación a los agentes, lo que derivará en una actualización de los permisos y en las ayudas sociales, así como de las retribuciones a percibir por las horas extraordinarias, entre otras muchas cuestiones.

Por último, y como parte del citado Acuerdo, el alcalde de la capital vallisoletana ha asegurado que los representantes sindicales han suscrito el Anexo específico relativo a la Policía Municipal, en el que, además de mantener condiciones y regulaciones anteriores, se ha llegado a un acuerdo histórico para elevar el complemento de destino de los agentes del 15 al 18 en un período de dos años, estando en curso la implementación de la primera de las subidas, hasta el nivel 17, para que pueda ser percibida con efectos del 1 de enero del 2022.