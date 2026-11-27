El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, presenta la III Feria Social de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Social reunirá el próximo 3 de diciembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid a 23 entidades del tercer sector con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en una jornada que tendrá como lema 'El reto es la convivencia' y que contará con mesas informativas, un mercadillo navideño solidario, música accesible y talleres inclusivos de ocio y deporte, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid.

La programación arrancará a las 11.00 horas con la apertura de la feria y continuará a las 12.00 horas con un acto institucional en el que intervendrá el alcalde de Valladolid y se dará lectura al manifiesto de las entidades de personas con discapacidad del Consejo Municipal de Servicios Sociales.

Media hora después, la cantante Laura Diepstraten ofrecerá una actuación musical accesible con subtitulado, intérprete de lengua de signos y mochilas vibratorias.

Durante toda la jornada permanecerán abiertas las mesas informativas de las entidades participantes y un mercadillo navideño solidario con productos artesanales y regalos elaborados en centros y talleres.

La feria retomará su actividad a las 17.00 horas y, como novedad de esta edición, entre las 17.30 y las 19.30 horas se desarrollarán talleres inclusivos de ocio y deporte para menores y jóvenes, con propuestas como 'sitting-volley', juegos tradicionales y actividades cooperativas.

La iniciativa se completará con un recurso de respiro familiar para facilitar la visita a los puestos y actividades, mientras que la presentación de la jornada correrá a cargo del deportista vallisoletano Enrique Navas Santana, conocido como 'Tite', campeón de España de piragüismo y medallista internacional.

El objetivo de la feria es favorecer la convivencia entre menores y jóvenes con y sin discapacidad y avanzar hacia una participación plena en la vida social de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento ha programado para el 1 de diciembre en San Benito la inauguración del árbol de Navidad colaborativo 'Capacidades que brillan', que será decorado por asociaciones y centros ocupacionales con productos elaborados principalmente por personas con discapacidad.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha señalado que el "verdadero reto" de una ciudad inclusiva es que todas las personas puedan "participar, convivir y desarrollar plenamente sus capacidades".