El ValladolidJazz celebrará su 21 edición del 6 al 27 de noviembre con ocho conciertos internacionales en el LAVA

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el director artístico, el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez, y el delegado en Castilla y León de Estrella Galicia - Cervezas 1906, Alfonso Prego, en la presentación del 21 ValladolidJazz - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de la ciudad (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura acogerá la 21 edición del ValladolidJazz del 6 al 27 de noviembre, festival que reunirá a representantes del panorama jazzístico internacional en la Sala Concha Velasco del 6 al 27 de noviembre, una cita que rendirá homenaje a John Coltrane y Miles Davis en los centenarios de su nacimiento.

La programación se ha presentado esta mañana en un acto que ha contado con la presencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el director artístico del certamen, el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez, y el delegado en Castilla y León de Estrella Galicia - Cervezas 1906, Alfonso Prego.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha reivindicado el papel del festival ValladolidJazz como una de las citas culturales consolidadas de la ciudad, que durante el mes de noviembre convierte al Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) en punto de encuentro para el jazz nacional e internacional.

Durante la presentación de la XXI edición del certamen, Carvajal ha destacado que el festival es ya "algo más que una buena programación" y forma parte de la vida cultural de la ciudad, al tiempo que ha reconocido la labor del asesor y director artístico del festival, José Luis Gutiérrez, cuyo trabajo ha contribuido a configurar una programación dirigida tanto a los aficionados al género como al público general interesado en disfrutar de la música en directo.

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con espacios que permitan escuchar y compartir la música sin intermediarios y ha defendido una oferta cultural capaz de llegar a públicos con gustos y sensibilidades diferentes.

La concejala ha señalado asimismo el marcado carácter internacional de la propuesta de este año, una dimensión que, a su juicio, contribuye a situar a Valladolid en el mapa del jazz y a abrir la ciudad a nuevas propuestas y artistas de diferentes procedencias.

Por último, Carvajal ha invitado a los ciudadanos y visitantes a participar en esta XXI edición del ValladolidJazz, concebida como una oportunidad para descubrir tanto a intérpretes locales como internacionales y disfrutar de la música en directo en la ciudad.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

El ValladolidJazz abrirá su 21 edición el viernes 6 de noviembre con una cita dedicada al jazz manouche de la mano del guitarrista y vocalista francés Djamal B., considerado uno de sus representantes más innovadores. Acompañado de su banda, interpretará grandes clásicos y composiciones propias.

El cuarteto liderado por el pianista californiano Bruce Barth y el saxofonista italiano Piero Odorici tomará el relevo el viernes 13 de noviembre.

Ambos intérpretes se unen para celebrar el legado de la música de John Coltrane, una de las figuras más influyentes de la historia del jazz, con un concierto que conmemora el centenario de su nacimiento.

Reconocida por la NPR (National Public Radio) de Estados Unidos como artista emergente a seguir, la contrabajista, vocalista y compositora estadounidense Tonina actuará en el LAVA el viernes 20 de noviembre, justo antes de su paso por el Festival de Jazz de Londres. Desde su graduación en el Berklee College of Music, ha compartido escenario con artistas como la ganadora de múltiples premios Grammy Lalah Hathaway.

El 21ValladolidJazz concluirá el viernes 27 de noviembre con el trompetista cubano Manuel Machado, que rendirá un homenaje a Miles Davis en el centenario de su nacimiento.

Integrante de la conocida Irakere dirigida por Chucho Valdés y colaborador de músicos como Paquito D'rivera o Celia Cruz, Machado asume el reto de interpretar a Davis desde su personal perspectiva musical.

CITA CON EL TALENTO REGIONAL

El programa del 21ValladolidJazz se completa con 'LAVA Jazz Club', un programa protagonizado por músicos de Castilla y León que ofrece dos sesiones. una antes y otra al finalizar cada concierto de la Concha Velasco.

En edición, el 'LAVA Jazz Club' presentará el trabajo de la formación salmantina Fat Cats (6 de noviembre), el proyecto de Iván Sáez-Baribone Quartet (13 de noviembre), la propuesta del cuarteto liderado por el guitarrista vallisoletano Sergio Arconada, Arco's Electric Project (20 de noviembre) y la música de la banda nacida en la capital del Pisuerga The Hot Club Valladolid (27 de noviembre).

Todos los conciertos del 21ValladolidJazz tendrán lugar en la Sala Concha Velasco del LAVA y comenzarán a las 20.30 horas.

Los abonos y las entradas podrán adquirirse desde este viernes 16 de octubre a través de la página web del LAVA (lavavll.es) y en la taquilla del centro, abierta de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

El abono con los cuatro conciertos tendrá un precio de 44 euros. El precio de las localidades, por su parte, será de 15 euros por actuación.

Los conciertos del LAVA Jazz Club tendrán un primer pase a las 19.30 horas y una segunda sesión al finalizar los conciertos principales de la sala Concha Velasco. La entrada para estos conciertos será libre hasta completar aforo.