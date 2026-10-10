El Valle de los Seis Sentidos celebra 20 años de historia con exposición y un incremento de visitas del 62% - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado este sábado en el Valle de los Seis Sentidos, ubicado en Renedo de Esgueva, en los actos conmemorativos del XX aniversario de este parque temático infantil y familiar, que celebra esta efeméride con una exposición y un incremento de visitantes del 62,3 por ciento en lo que va de año en comparación con 2025.

La jornada ha servido para inaugurar la exposición fotográfica '20 años. 20 miradas' y para poner en valor un espacio que ha incrementado su número de visitantes un 62,3 por ciento en lo que va de año.

Acompañado por el alcalde de Renedo de Esgueva, Jesús Carlos Martín, y por el expresidente de la institución provincial Ramiro Ruiz Medrano --bajo cuya gestión se puso en marcha el parque en 2006--, Íscar ha destacado que se conmemoran "dos décadas de vida, de ilusión y de recuerdos" en un enclave pionero que ha acompañado el crecimiento de varias generaciones.

Como acto central de la efeméride, se ha presentado la muestra '20 años 20 miradas', instalada en el antiguo palacio de los Power, que está compuesta por una selección de 20 fotografías, la exposición condensa gráficamente cada uno de los años de trayectoria del centro a través de momentos icónicos.

La colección permanecerá abierta al público durante un año completo con motivo del aniversario.

Durante su intervención, Íscar ha reconocido la labor desempeñada en su día por Ruiz Medrano para poner en marcha un proyecto que "ha marcado un antes y un después en el Valle del Esgueva".

Asimismo, ha resaltado el papel clave que desempeña la red de centros turísticos provinciales -que incluye espacios como el Canal de Castilla, los castillos y la red de museos de la Diputación- como "un auténtico motor de dinamización, un revulsivo para el turismo y una herramienta fundamental de apoyo y arraigo para el medio rural".

CRECIMIENTO DE VISITANTES

La celebración coincide con una notable evolución en la afluencia de público al parque, ya que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Valle de los Seis Sentidos ha contabilizado un total de 32.259 visitantes, lo que supone un aumento del 62,3 por ciento en comparación con los 19.879 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Íscar ha agradecido la "fidelidad e ilusión" de las familias que acuden cada fin de semana, señalando que son "el verdadero motor que da sentido a este espacio".

La programación conmemorativa ideada por la Diputación para este fin de semana incluye diversas propuestas lúdicas y culturales, entre las que ha destacado la entrega de premios de la gincana familiar en el anfiteatro del recinto tras el recorrido por la exposición.