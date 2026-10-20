Varias organizaciones leonesistas concurrirán como Alantre País Llionés a las elecciones generales

Carpa instalada por Alantre País Llionés para la recogida de avales en las inmediaciones del Edificio Botines, en León capital. - CONCEYU PAÍS LLIONÉS

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones leonesistas concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre para llevar la voz del territorio al Parlamento de Madrid a través del partido político Alantre País Leonés.

Con este objetivo Conceyu País Llionés y Alantre instalarán este miércoles una carpa frente al Edificio Botines de la capital leonesa para la recogida de avales, que permanecerá abierta de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, hasta reunir las firmas necesarias.

"El voto útil proautonomía leonesa impulsado por Conceyu acudirá así a las urnas con la candidatura de Alantre, un partido progresista y proautonomía leonesa", ha señalado Conceyu País Llionés, que ha añadido que, de este modo, los leoneses y las leonesas no quedarán "huérfanos de representación" en las próximas elecciones generales, tras decidir la UPL no concurrir a la cita con las urnas el 29 de noviembre.

El siguiente paso una vez presentada la candidatura es reunir los 555 avales necesarios. Para ello, Conceyu y Alantre han instalado conjuntamente la carpa en las inmediaciones de Botines y la Diputación de León, donde se podrán recoger avales.

Al ser esta la única candidatura proautonomía leonesa, ha señalado, no se divide el voto ni entra en las guerras estatales del "tú más" ni en la polarización: "Solo defenderá los intereses de los leoneses y las leonesas", según ha informado a Europa Press en un comunicado Conceyu País Llionés.

La candidatura busca representar a partidos, asociaciones leonesistas, entidades culturales leonesas y personalidades que luchan por la autonomía, con el fin de convocar a toda la sociedad leonesa y obtener representación en el Parlamento de Madrid. El objetivo es "desbloquear la enquistada e irregular situación que vive la nacionalidad histórica leonesa", cuna de la democracia con los Decreta de 1188 en la histórica ciudad de León.

Ante la imposibilidad de formar una coalición de partidos leonesistas, Conceyu se propuso no dejar desierta la opción proautonomía leonesa y de ofrecer la posibilidad de llevar la voz de León a Madrid. Con el plazo de presentación ante la Junta Electoral próximo a cerrarse, apostó porque se presentara Alantre como partido político, que decidió dar un paso y concurrir a los comicios electorales.