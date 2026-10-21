Varios afectados en el incendio en una vivienda en Salamanca

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado afectadas como consecuencia de un incendio registrado en la mañana de este miércoles, 21 de octubre, en una casa de Salamanca capital, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.35 horas en una vivienda de la calle San Luis de Gonzaga de Salamanca. Varios alertantes informaron al 112 de que se había producido un incendio e indicaron que había una mujer afectada.

El 112 dio aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, bomberos de Salamanca y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, y una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada al lugar, la Policía informó de que había mucho humo en la vivienda y que varias personas estaban afectadas.