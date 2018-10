Vázquez critica que Tudanca mire al espejo de C-LM, la segunda CCAA con más deuda y con 7 puntos más de paro que CyL

Publicado 16/10/2018 14:24:22 CET

El secretario regional del PP, Francisco Vázquez, ha criticado que el lider socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, mire al espejo de Castilla-La Mancha, cuando es la segunda comunidad de España con más deuda y déficit, con siete puntos más de paro que Castilla y León y que cuenta con un presidente que fue el primero que se alió con Podemos para gobernar.

Así ha respondido Vázquez a la visita que este martes ha realizado Luis Tudanca a Toledo, donde ha mantenido un encuentro con con su homólogo en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page.

Para el responsable del PP, "los socialistas de Castilla y León han vuelto a dar la espalda a Castilla y León" al irse a otros territorios "a buscar lo que hace años ya se hace en la Comunidad castellanoleonesa, por lo que ha recomendado a Luis Tudanca que mire "para dentro" si quiere saber cómo se bajan impuestos, como se crea empleo o como se consiguen "resultado extraordinarios" en la gestión de la Dependencia o la Educación.

"En Castilla y León sabemos hacer las cosas perfectamente sin que tenga que venir nadie de fuiera a darnos lecciones" ha aseverado Francisco Vázquez, quien ha recordado que García Page fue el primero que, tras perder las elecciones, "se alió" con Podemos para gobernar por lo que cree que "ese es el modelo que el PSOE quienes instalar en Castilla y León".

Asimismo, ha aseverado que el PSOE "ha situado" a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad con más deuda y más déficit en España, además de tener cuatro puntos más de paro que la media nacional y siete más que Castilla y León. "Parece que ese es el espejo para el PSOE de Castilla y León", ha precisado el secretario regional del PP.

Al respecto, ha sumado que las asociaciones de dependencia de Castilla-La Mancha se dieron al presidente García Page el título de "presidente sin alma" por su "absoluto olvido" de este colectivo, mientras que Castilla y León tiene un reconocido "éxito" en la gestión de las personas dependientes.

Frente a este modelo "los castellanoleoneses dicen no al PSOE, no al aumento del paro, no al incremento de la deuda y el déficit y no a las alianzas del PSOE con Podemos".