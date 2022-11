Vecinos de La Victoria, pendientes de estudio de viabilidad del Ayuntamiento sobre el parking de plaza de la Solidaridad

Apuestan por una solución que ofrezca plazas de aparcamiento en alquiler o en formato rotatorio

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Los Comuneros del barrio vallisoletano de La Victoria está a la espera de que el Ayuntamiento informe sobre el estudio de viabilidad que se lleva a cabo para encontrar una solución al aparcamiento subterráneo para residentes de la plaza de la Solidaridad.

El concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha visitado este jueves el barrio para dar a conocer el resultado de una serie de obras que se han llevado a cabo en los últimos meses y ha estado acompañado por representantes de la agrupación vecinal que han insistido en la necesidad de una solución para esa dotación ante la demanda de plazas de aparcamiento que hay en La Victoria.

Vélez ha señalado que el equipo de Gobierno estudia actualmente la viabilidad de este aparcamiento, ejecutado hace más de diez años, y estima que "va a requerir una inversión importante", si bien es importante definir claramente el uso que puede tener.

El edil socialista ha recordado que es una infraestructura de "hace bastantes años", puesta en marcha durante la etapa del exalcalde del PP Francisco Javier León de la Riva y que el equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP "se lo encontró en esta situación en 2015".

El aparcamiento, que contaba con 287 plazas, de las cuales 273 corresponden a turismos y 14 a motocicletas, presentaba ciertas deficiencias "incluso desde su construcción" y se inundó en varias ocasiones debido a las "filtraciones" que tiene.

El Ayuntamiento abordó por última vez el bombeo del agua estancada el pasado año.

Vélez ha advertido de que "no tiene una solución sencilla", al tiempo que ha recalcado que el Ayuntamiento no puede "volver a caer en el mismo error de ejecutar una inversión que no tenga una utilidad real en la ciudad o en la zona donde se encuentra".

La secretaria de la Asociación Vecinal Los Comuneros, Teresa Sánchez, ha recordado que ésta es la "gran reivindicación" del barrio pues el aparcamiento está "empantanado" desde hace años.

Sánchez ha señalado que espera a conocer el resultado del estudio que "parece que ha hecho" el Ayuntamiento y "lo que costaría volverlo a poner en marcha".

Le representante vecinal ha explicado la importancia de esta reclamación, porque "hay una demanda, una necesidad real de plazas de aparcamiento", por lo que espera que se encuentre solución "bien sea en un sistema de rotación" u ofreciendo las plazas en alquiler, en lugar de en propiedad durante un periodo largo de tiempo.

Teresa Sánchez ha recordado que los vecinos convocaron alguna movilización al respecto, y ha añadido que ahora darán "un tiempo" para conocer la solución que estime el equipo de Gobierno.