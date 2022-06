Veganzones apuesta por un Plan de Fomento que llegue a "cualquier proyecto o iniciativa" de la provincia de Segovia

SEGOVIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha afirmado que el Plan Territorial de Fomento será territorialmente "lo más amplio posible" para cubrir "cualquier proyecto o iniciativa" que pueda venir a cualquier parte de la provincia de Segovia.

Así lo ha señalado tras la reunión mantenido con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, en Segovia.

Veganzones ha explicado que hay que impulsar un Plan Territorial de Fomento que "comprenda" todas las actuaciones que se están impulsando tanto desde la Federación de Empresarios, como desde las instituciones segovianas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial.

"Se tiene la intención de empezar ya a concretar todas estas iniciativas del Plan de Fomento, de la posibilidad de implementar un Puerto Seco, de hacer una vía para que todas las iniciativas empresariales que se quieran poner en Prado del Hoyo*" ha señalado el consejero.

Igualmente, Veganzones ha explicado que el Ayuntamiento de Segovia "tiene muy avanzado ya el plan urbanístico" de Prado del Hoyo, y sólo falta ya algunas actuaciones por parte de la Junta, "que se van a impulsar para que no se agoten los plazos y para que se acorten lo máximo posible"

El objetivo es "empezar ya, lo más pronto posible, con un grupo de trabajo para ponerse a escribir negro sobre blanco todas estas actuaciones para iniciar cuanto antes un plan territorial de fomento para la provincia de Segovia".

Veganzones ha reconocido que son "bastantes sensibles" a la preocupación de que no se incluya en el Plan a la ciudad de Segovia, y por ello ha afirmado que el Plan tiene que ser lo "suficientemente flexible" para que "no sólo" se tengan en cuenta las necesidades actuales si no también las futuras.

Por ello, el consejero ha señalado que tiene que ser "territorialmente" lo más amplio posible" para cubrir cualquier proyecto o iniciativa que pueda venir a cualquier sitio de la provincia de Segovia.

Por su parte, Ortega ha señalado que la reunión ha sido "muy productiva" y la ha valorado como "positiva" por que se pone en marcha "ya" el Plan de Fomento Territorial de la Junta.

"Hay un compromiso de incluir Segovia y el desarrollo de Prado del Hoyo dentro de esos apoyos y ese desarrollo y además un apoyo importante para Puerto Seco que tan importante va a ser para el desarrollo de la provincia de Segovia", ha aseverado Ortega, quién también ha señalado que "ya se han dado instrucciones al propio director general de Industria, que estaba en la reunión, en reiteradas ocasiones para que se pongan a trabajar inmediatamente con ello y eso es lo que se quiere desde la Fes para que esto se convierta en una realidad lo antes posible".