Veganzones culpa al PSOE de ahondar en la brecha de igualdad con leyes que "sacan a violadores y pederastas"

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha culpado este martes a los socialistas de ahondar en la brecha de igualdad con la ley Trans o la ley del 'solo sí es sí' que "saca de la cárcel a violadores y pederastas".

Así se ha expresado el Consejero en el Pleno de las Cortes al ser preguntado por la procuradora de Unión del Pueblo Leónes Alicia Gallego acerca de las medidas que está tomando o tiene previstas la Junta para reducir la brecha en el desempleo de larga de duración y otros índices sociolaborales entre mujeres y hombres.

Venganzones ha apuntado que la Junta "va a continuar con sus eficaces políticas en favor de la igualdad y el empleo". "Cuando no se malgastan decenas de millones de dinero público en subvenciones, sindicatos y patronales se pueden conseguir cosas como reducir la tasa de paro a la tercera más baja de España o eliminar esa diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo de larga duración porque en estos momentos ya no existe en Castilla y León", ha subrayado.

El consejero ha puesto que valor que en la región trabajan 47.000 mujeres, "récord de toda la serie histórica de la región, a solo 14 por ciento de los hombres". En este sentido, ha recalcado que donde "sí que hay una brecha enorme de igualdad contra las mujeres es en las últimas leyes que aprueban socialistas y comunistas". "Ahí es donde tiene que preguntar", ha enfatizado dirigiéndose a la procuradora de UPL.

A renglón seguido, ha apuntado que la Junta va a seguir cumpliendo el pacto de Gobierno de coalición que establece que garantizarán la "igualdad social, laboral y de oportunidades entre mujeres y hombres". Además, ha subrayado que Castilla y Léon es "una de las ocho regiones que presenta un diferencial favorable a las mujeres en la incidencia de paro de larga duración".

En esta clave, el titular de Empleo ha hecho hincapié en que la igualdad se consigue con políticas de apoyo y no con "leyes sancionadoras como las de los Planes de Igualdad que asfixian a las empresas de León, la más castigada con 130 inspecciones, para imponer multas a los empresarios leoneses".

La procuradora Gallego González, por el contrario, ha reclamado a la Junta que explique "medidas concretas" ante el "riesgo evidente" de la cronificación del desempleo afecta a mujeres mayores de 55 años, a víctimas de violencia de género y a familias monoparentales. "No tenga complejo, todas las comunidades hacen planes para defender a las mujeres, no hagan de estas Cortes su cortijo particular", ha zanjado.