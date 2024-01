Veterinarios y Diputación de Segovia buscan un procedimiento para gestionar los perros abandonados y colonias de gatos

SEGOVIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia ha mantenido una reunión informativa con varios diputados de la Diputación de Segovia y representantes de los municipios principales de la provincia, para comentar los detalles que ya están legalmente en vigor respecto a cómo tratar los perros abandonados y las colonias de gatos callejeros en toda la provincia.

La nueva Ley de Protección de Derechos de los Animales y Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre del pasado año, contempla los derechos y cuidados que deben mantenerse con animales domésticos, principalmente perros, gatos y hurones.

No obstante, el presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia, José Miguel Gil, ha puntualizado que "por los cambios de gobierno del pasado año, la Ley no se ha desarrollado con un Decreto, pero cuando éste se publique, habrá una lista positiva donde se reflejen qué especies se considerarán domésticas y cuáles no, contemplando cómo tratar a serpientes, otros reptiles, arañas e insectos, etc.".

Sin embargo, el llamamiento que ha hecho el Colegio de Veterinarios a la Diputación y a los ayuntamientos principales de la provincia se debe a dos asuntos que trata esta ley, que deben consensuarse para poder gestionarse de forma eficaz en toda Segovia.

Para José Miguel Gil, "el problema llega con el tratamiento que pide la ley para perros abandonados, y para las colonias de gatos callejeros, pues en localidades medianas y pequeñas puede ser difícil cumplir los requisitos que pide la ley, al no tener recursos en estos municipios pequeños".

En la reunión convocada por el Colegio de Veterinarios, con el presidente del Colegio, José Luis Gil, y el vicepresidente, Luis Miguel García, han participado varios diputados provinciales, como Magdalena Rodríguez, Jaime Pérez (que es, además, veterinario), Benjamín Cerezo y Elisabet Lázaro.

También han asistido representantes de Cuéllar y El Espinar, además del alcalde de La Granja, Samuel Alonso.

Respecto a los perros abandonados, la Diputación de Segovia ofrece un servicio al que los municipios de la provincia puede adherirse por convenio.

Según Magdalena Gutiérrez, "hay 154 municipios, de los 208, adheridos, y se les da servicio de recogida del animal, su cuidado, revisión veterinaria y, normalmente, la puesta en adopción de la mayoría de ellos".

El debate ha sido más complicado respecto al tratamiento de las colonias de gatos callejeros, puesto que la nueva ley, como ha señalado el vicepresidente del Colegio de Veterinarios "contempla que debe existir un programa de gestión de las colonias felinas, con una política 'CER', que responde a la Captura, Esterilización y Retorno".

El representante de Cuéllar ha explicado cómo desarrollan, desde hace años, su gestión de estos felinos callejeros, a los que se les captura, se les esteriliza y, tras un periodo de cuarentena, se les suelta en zonas controladas e identificadas.

Según la Ley de Bienestar Animal, estos gatos deben ser tratados con estos programas CER y, como ha comentado el presidente del Colegio, "son los únicos a los que ahora se les podrá cortar un trozo de oreja, para identificarlos como esterilizados.

Los demás animales ya no podrán recibir estas amputaciones, si no es por una razón terapéutica".

Un problema añadido, que la nueva ley especifica claramente es que los gatos callejeros no pueden ser alimentados por cualquier persona, en un acto voluntario de ayuda a estos animales.

Según José Miguel Gil, "sólo pueden alimentarlos personas cualificadas, y con la autorización del Ayuntamiento, y sólo con piensos para gatos".

Se ha visto, por tanto, la necesidad de contemplar las limitaciones de los pequeños pueblos de Segovia para disponer de medios, presupuestos y personal técnico y sanitario para poder gestionar tanto el manejo de los perros abandonados como el control de las colonias de gatos, por lo que los representantes del Colegio de Veterinarios han planteado la posibilidad de concertar nuevas reuniones con diputados y técnicos de la Diputación, para buscar un procedimiento común en toda la provincia, que facilite la gestión de estos animales, independientemente del tamaño del municipio o su disponibilidad de recursos.