De Vicente orgulloso del espíritu "castellano" mostrado por los segovianos

SEGOVIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha aseverado que este 2020 ha sido un año "de constante aprendizaje; de tomar decisiones sobre la marcha intentando disminuir lo máximo posible el margen de error" al tiempo que ha destacado el valor y el espíruto "castellano" de los habitantes de la provincia segoviana "para luchar pese a las adversidades".

Así se ha referido De Vicente en declaraciones a Europa Press en las que ha realizado un balance de la gestión al frente de la institución provincial durante un año marcado por la crisis sanitaria de

la COVID-19.

"Desde el día en el que se declaró el Estado de Alarma, el 16 de marzo, mi actividad como gestor público ha girado en torno a la atención de los residentes en nuestros centros, de los mayores y dependientes en sus casas, en mantener la seguridad de los trabajadores de la Diputación", ha señalado De Vicente, quien además ha destacado la labor en el acompañamiento a los alcaldes "para que no se sintieran solos en esos momentos tan complicados como desconocidos para todos, y pudieran atender las necesidades de sus pueblos y sus vecinos con las mejores

garantías".

A partir de ahí, y con la situación sanitaria más contenida, todo el equipo de Gobierno de la institución provincial "se dedicó en cuerpo y alma a conocer las necesidades de todos los sectores socioeconómicos de la provincia para reestructurar el Presupuesto y sacar adelante el programa 'Segovia, provincia Reactiva', dotado con más de ocho millones de euros y que ha supuesto un importante impulso socioeconómico".

Para el presidente de la Diputación de Segovia, la pandemia "más allá de las cifras, cuenta con historias personales, de personas con nombres y apellidos, de familias enteras y de casos realmente dramáticos" que, a él, le han marcado para siempre.

Durante la primera ola de la pandemia, que la provincia vivió "con especial crudeza", "los vecinos de los pueblos han demostrado que han sabido sobreponerse a esta tragedia que ha supuesto la pandemia y han sacado ese espíritu castellano para seguir luchando a pesar de todas las

adversidades", ha enfatizado De Vicente.

Por eso, "yo no me canso de decir que me siento orgulloso de ser el presidente de todas estas personas que han dejado a un lado los intereses personales y han sabido sumar por el interés común. Esa cooperación y colaboración es lo que, desde el minuto uno, hemos defendido desde la institución provincial, capitaneando una lealtad institucional que ha estado por encima de cualquier otra premisa de carácter político".

GESTIÓN

En cuanto a la gestión, De Vicente ha recordado cómo la institución provincial ha ido adaptando el presupuesto, cercano a los 60 millones de euros, "a las necesidades que iban surgiendo y los diputados han hecho un ejercicio constante de responsabilidad y generosidad para ceder sus

partidas y ponerlas al servicio de las áreas que más lo necesitaban en cada momento".

Esta modificación de las cuentas ha permitido que vieran la luz los seis planes que conforman el programa 'Segovia, provincia Reactiva'.

Se han destinado más de 1,6 millones de euros en "un Plan de Empleo sin precedentes", que ha llegado por primera vez a todos los ayuntamientos de la provincia y que está generando más de 350 puestos de trabajo.

"No hemos escatimado ni un euro en para que las necesidades de los vecinos en materia de Servicios Sociales (a través de nuestra red de CEAAS y en nuestras residencias) estuvieran cubiertas en todo momento, ampliando servicios, transformando las prestaciones, ampliando las

plantillas*", ha apostillado el presidente del ente provincial.

Asimismo, se ha dirigido más de 12 millones en inversiones directas en los pueblos de la provincia, con un incremento de un 30 por ciento con respecto al pasado año, y "una apuesta fuerte por la conectividad digital", un tema del que, aunque no está dentro de las competencias

como Diputación, De Vicente ha reconocido su preocupación al respecto, "porque conseguir la implantación plena de la fibra óptica en la provincia supondría un importante polo de oportunidad para este territorio".

Al igual que con el ciclo hídrico, sobre el que la institución "dando respuestas reales y soluciones efectivas a problemas enconados desde hace años como es el caso de Lastras de Cuéllar", ha enfatizado.

En definitiva, durante todo este tiempo, "hemos basado nuestra acción de Gobierno en el diálogo, la transparencia y la mano tendida, huyendo de las confrontaciones políticas, porque la gente nos ha puesto aquí para que trabajemos por sus intereses, no para que perdamos el tiempo en cruces de declaraciones", según ha aseverado De Vicente, quien además apunta que "los vecinos de la provincia no entienden de siglas, entienden de trabajo y colaboración, que es en lo que debe

basarse el servicio público".