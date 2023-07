VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha criticado este viernes el bipartidismo, razón por la que ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un "Rajoy sin barba", pero también ha indicado que quedan dos semanas para votar en las elecciones generales del 23 de julio y poder "echar" al Gobierno del PSOE, un Ejecutivo "criminal, traidor y corrupto que ha llevado a España a la ruina".

En estos términos se ha referido García-Gallardo al Partido Popular y al Socialista durante su intervención en un mitin celebrado este viernes en la céntrica plaza de San Pablo de Valladolid, un acto que ha empezado en torno a las 20.45 horas y ha congregado a cientos de simpatizantes y militantes de la formación de Santiago Abascal.

De esta forma, en una calurosa tarde de verano en la que la temperatura ha rozado los 30 grados, el líder regional de Vox ha arropado al presidente nacional del partido, Santiago Abascal, en un acto de partido en el que también ha participado la senadora de Vox Pepa Millán; el presidente de Vox en Valladolid, Mario de Frutos, y el cabeza de lista al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez.

En este marco, García-Gallardo ha remarcado que la teoría del voto útil "claudica" cuando se ve lo que sucede en Castilla y León, porque es "la única región donde se están aprobando los mayores incentivos fiscales a la natalidad o las mayores ayudas al campo".

Durante su intervención, García-Gallardo ha pedido a los asistentes hacer un ejercicio de memoria colectiva para ver lo que han hecho el resto de partidos políticos, para lo que ha señalado que el PSOE ha dado pasos de "gigante" hacia la "destrucción nacional", pero también el PP ha sido "útil" para "consolidar toda la agenda política de la izquierda".

García-Gallardo ha incidido en que es de "conocimiento común" lo que pasa cuando el Partido Popular gobierna en solitario y esto "no lo va a permitir Vox con los votos de sus militantes", porque su confianza "nunca va a servir para regalarle los votos al PP y a Alberto Núñez Feijóo, que es un Mariano Rajoy pero sin barba".

A este respecto, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que "todos saben" para lo que ha servido votar a los dos grandes partidos, en tanto en cuanto ninguno ha "sabido solucionar los graves problemas que afectan a España e impiden su prosperidad".

"Ha llegado el momento de escuchar al pueblo y darle voz puesto que eran muchos los españoles huérfanos de voto antes de que llegara Vox pero ha llegado este partido para que nazca una alternativa y haya otra opción", ha sentenciado García-Gallardo, en la medida en que los grandes partidos "tienen deudas con los enemigos internos de España y los separatistas".

Pero también, ha añadido, tienen "deudas externas que les impiden tomar las medidas adecuadas para sacar España adelante" y ha indicado que Vox "está libre de esas cargas y de hipotecas" ya que su compromiso político es "servir únicamente los intereses de los españoles y de nadie más".

"DARLO TODO"

En este contecto, García-Gallardo ha afirmado que ahora es el momento de "no fallar y hay que darlo todo en estas elecciones, porque quedan solo dos semanas para echar a un Gobierno corrupto, traidor, criminal y que ha traído la ruina a España".

"Por eso estoy hoy aquí, en un momento en el que nos jugamos y por eso os pido que sintáis el vértigo histórico de estar en estos comicios, en los que se va determinar el futuro de esta patria", ha significado el vicepresidente de la Junta.

Un año y medio de entrar al Ejecutivo regional, García-Gallardo ha remarcado que este viernes el partido tiene el "orgullo" de poder decir que la siembra ha "comenzado a dar sus frutos" y que en Castilla y León hay un Gobierno que "defiende más que ningún otro al campo en Bruselas y Madrid".

Para el vicepresidente de la Junta, el Gobierno de coalición de PP-Vox ha traído los "mejores" datos de empleo en la Comunidad y el "mayor aumento en la producción industrial". "Gracias a vuestro apoyo y confianza el cambio de rumbo en Castilla y León ya ha comenzado", ha advertido García-Gallardo, al tiempo que ha señalado que todavía "queda mucho más por hacer" y por ello ha pedido a militantes y simpatizantes que "no dejen solo al partido y estén allí donde se celebren actos de campaña".

En la misma línea, Juan García-Gallardo ha hecho énfasis en que un año y medio después de las últimas elecciones autonómicas se puede decir que Castilla y León ha sido una región "modelo, un ejemplo y una inspiración para otros lugares de España, porque han sido los españoles los que han emplazado a que el Partido Popular y Vox se entiendan para construir un nuevo futuro".

Asimismo, García-Gallardo ha asegurado que si los castellanoleoneses y los españoles no votan a Vox y el partido no integra el próximo Gobierno "no habrá cambio de rumbo y no se podrá desterrar al socialismo".

OPORTUNIDAD "ÚNICA"

El presidente de Vox en Valladolid, Mario de Fuentes, por su parte, ha recalcado que la plaza donde se ha celebrado este acto de partido es "emblemática", razón por la que se ha mostrado "orgulloso" de poder iniciar una campaña electoral en este emplazamiento que servirá para "llevar a Santiago Abascal a convertirse en el próximo presidente de España para volver a hacerla grande".

Por esta razón, De Fuentes ha instado a todos los militantes y simpatizantes a dar hasta su "última gota de sudor" estas dos semanas apoyando al partido en los diferentes actos que realice para ganar las elecciones".

Durante su intervención, la senadora de Vox Pepa Millán ha aseverado que quedan dos semanas para "echar al peor Gobierno de la historia del país" y para empezar a "reconstruir todo lo que ha destruido el socialismo".

Para Millán, los cinco años que ha estado el PSOE en el Gobierno "solo han servido para que se beneficien los golpistas, etarras, agresores sexuales", mientras que los españoles "humildes han tenido que pagar las consecuencias" de las políticas impulsadas por el Ejecutivo central.

En la misma línea, la senadora de Vox ha subrayado que el Partido Socialista ha puesto en la calle a decenas de agresores "sin que haya dimitido nadie por poner en riesgo la vida de las mujeres". "Son los responsables de haber aprobado una ley trans que regala la condición de mujer y de haber traído ilegalmente a quienes desprecian la vida", ha concluido Millán.

EMPLAZAMIENTO "EMBLEMÁTICO"

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, por su lado, también ha ensalzado el emplazamiento elegido para celebrar el primer acto de campaña del partido, y ha confesado sentir una sensación "incomparable" por haber podido intervenir en un mitin "con tanta importancia".

En este contexto, Sáez ha asegurado que los comicios del próximo 23 de julio suponen una "oportunidad" para acabar con el "despilfarro político y las duplicidades en las administraciones", lo que permitirá disponer de "más dinero para educación, sanidad, infraestructuras".

En relación con el ámbito local, Sáez ha señalado que los cargos de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid saben que para conseguir una ciudad "moderna" se precisa realizar el soterramiento de las vías del tren, así como finalizar el proyecto de la A-11, emprender la construcción de la Ciudad de la Justicia y del parque logístico y agroalimentario y garantizar que todos los pueblos estén conectados de forma "rápida con escuelas y centros sanitarios".

"Sólo a Vox le importa adaptar los plazos de la transformación de la economía a los plazos del ámbito nacional para no poner en peligro el sector industrial, que es el que mayor empleo inducido genera y ejerce de arrastre al sector terciario y estimula la exportación", ha continudio Sáez.