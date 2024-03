El viento destroza varias casetas de la Feria de Artesanía de Valladolid

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento registradas este miércoles en Valladolid han destrozado varias casetas de la Feria de Artesanía, que se celebra del 22 al 31 de marzo, instaladas en la Acera de Recoletos de la capital vallisoletana, lo que ha provocado diversos daños materiales en los productos expuestos por los comerciantes, si bien nadie ha resultado herido.

Félix Sanz, uno de los agentes de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), ha explicado en declaraciones a Europa Press que el aire ha levantado varias de las pérgolas en las que los comerciantes exponen sus productos artesanales.

También ha señalado que se va a esperar a que amaine el viento para valorar los daños, si bien ha asegurado que este miércoles ya no abrirán los comercios de la Feria de Artesanía. "Ahora vamos a hablar con el concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Manuel Martín Meléndez, que se ha acercado al lugar y con los propios artesanos para valorar la gravedad de los hechos y a partir de ahí se adoptarán decisiones", ha detallado.

Lo primero, ha añadido Sanz, es determinar por qué ha sucedido esto, pero las rachas de viento han sito "totalmente imprevisibles", y se tomarán las medidas que se tengan que tomar, pero eso "ya a partir de mañana, porque hoy lo importante es garantizar la seguridad de los artesanos y los visitantes".

Por su parte, el edil ha destacado que la imagen que ha dejado este suceso es "desoladora" y ha explicado que Félix le avisó esta mañana de que iban a cerrar la feria durante este miércoles debido a las previsiones con "buenísimo criterio", ya que esa era la "mejor decisión" que se había podido tomar.

Al hilo de estas palabras, el responsable municipal de Comercio ha subrayado que ya con la feria cerrada y "afortunadamente" no había nadie pues ha ocurrido esta desgracia. No obstante, ha hecho énfasis en que lo importante es que no ha habido ningún daño personal que se tenga que lamentar, si bien hay "muchos daños materiales".

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid también ha resaltado el trabajo de los Bomberos, que han acudido al lugar tras recibir el aviso "muy rápido" a acordonar la zona.