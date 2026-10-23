Vinos, poesía y 'Burgos Alimenta' para descubrir la obra de Alberti en tres jornadas de catas culturales

Cartel de las catas que maridan poesía, Burgos Alimenta y vino y que versan sobre la figura de Alberti. - DIP BURGOS

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Burgos ha presentado este viernes 'De vinos con Alberti, Vino, poesía, música y territorio' una propuesta que a través 'Burgos Alimenta', música en directo y catas de vino se busca descubrir la vida y obra del poeta en tres encuentros que tendrán lugar el 24 de octubre en Monasterio de Santa María de la Vid; el 7 noviembre en Medina de Pomar y en Canicosa de la Sierra el 21 de noviembre.

La portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, ha recordado que "Castilla sorprendió" al poeta andaluz, un "marinero que vino a Castilla no precisamente a hacer poesía, sino a vender vino con su hermano Agustín" y Castilla "le cautivó".

"Gracias a eso y a sus andaduras por los caminos de nuestra provincia, por esos municipios que pudo recorrer, creó una obra de la que todos nos sentimos un poco orgullosos, que es La Amante", ha apuntado la portavoz de la institución Provincial, un poemario que nació de la impresión que le causaron los pueblos y paisajes burgaleses y castellanos.

Asimismo, Sierra ha explicado que esa es la "excusa" para hacer lo que la Diputación lleva "haciendo mucho tiempo" como es "extender la cultura" en la provincia, "proteger el patrimonio, a través del vino también", y acercar a los municipios "una forma diferente de entender la cultura, la poesía, la música y el vino".

El recorrido comienza este sábado en en el Monasterio de Santa María de la Vid, para continuar en Medina de Pomar, el 7 de nocimebre, y en y Canicosa de la Sierra el 21 de noviembre.

Uno de los elementos centrales de 'De vinos con Alberti' será la lectura de poemas relacionados con el paso del autor por Burgos y su provincia, para lo que se cuenta con la colaboración de la Asociación de los Libreros de Burgos y será Rodrigo Pérez el encargado de las lecturas.

Junto a las lecturas poéticas, habrá música en directo y la degustación de tres vinos lo que permitirá a los participantes "descubrir nuevas conexiones entre la palabra, las experiencias vitales del poeta y la cultura del vino".

Por su parte, la sumiller Pilar Cruces asumirá el diseño y la dirección de la propuesta enológica y guiará a los participantes en la degustación de los vinos protagonistas

Cada una de las tres jornadas cuenta con cincuenta plazas y la inscripción se realizará a través de la web; https://burgosalimenta.com/